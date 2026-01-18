CTP a scris despre un moment care s-ar fi petrecut în 1889, când Nietzsche ar fi asistat, la Torino, la maltratarea unui cal, episod după care s-ar fi prăbușit psihic.

„Pe 3 ianuarie 1889, povestea spune că în piața Carlo Alberto din Torino, Friedrich Nietzsche a văzut un cal bătut cu sălbăticie de birjar. Filozoful a izbucnit în hohote de plâns, s-a dus și a îmbrățișat calul. A scos un geamăt și s-a prăbușit la pământ. Apoi, și-a petrecut ultimii 10 ani din viață complet nebun”, a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

El a susținut că această ruptură a filozofului german a fost provocată de conștientizarea inutilității culturii și inteligenței sale în fața cruzimii, răutății și prostiei umane. „Îmi îngădui să cred că asta s-a întâmplat pentru că într-o clipă, Nietzsche a simțit că toată cultura, talentul și inteligența lui, toate cărțile pe care le-a scris nu au reușit să reducă nici cu o iotă răutatea, cruzimea și prostia din oameni”, a scris gazetarul.

Cristian Tudor Popescu a încheiat afirmând că, înțelegând lumea în care trăiește și fiind dezgustat de ea, ajunge să vadă nebunia drept o binecuvântare care crede că lui îi va fi refuzată.

„De fiecare dată când mai scriu ceva, în această lume care mă îngrozește și mă dezgustă pentru că o înțeleg, mă gândesc că a înnebuni poate fi o binecuvântare, ce îmi va fi refuzată până la capăt. În țară la noi plouă cu noroi”, a mai scris CTP, care are 69 de ani.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE