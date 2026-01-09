Mai întâi, CTP a făcut o incursiune în istorie pentru a arăta că, odată cu Donald Trump, lumea riscă să se întoarcă într-o epocă în care puterea nu mai este limitată de legi sau tratate.

Apoi s-a referit la situația țării noastre. „Sună ușor ridicol să ne întrebăm: ce va face Trump cu România? În principiu, nimic, nu îl interesează. Altfel, poate să facă orice îi trece lui prin cap. Parteneriatul strategic cu SUA, să nu ne amăgim, poate să devină nul peste noapte”, a atras atenția gazetarul.

După care a fost direct, cu referire la faptul că puterea de la București îl „lingușește diplomatic” pe președintele SUA, dar degeaba. „Faptul că suntem membri NATO contează și mai puțin. Soldații și echipamentul american din România pot fi retrași rapid, dacă așa vrea Dumnezeu, adică Trump. Iar noi nu vom înceta să-l lingușim „diplomatic” până la capăt”, a conchis Cristian Tudor Popescu.

Amintim că situația României este și mai complicată acum, după anunțul de la finalul lunii octombrie 2025 că Statele Unite vor reduce numărul trupelor americane dislocate în Europa. Pe scurt, SUA vor retrage o parte din trupele militare din România, este vorba despre cele aflate la Baza Mihail Kogălniceanu, deși la graniță este un război între Rusia și Ucraina.

Mai mult, fostul ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a fost întrebat toamna trecută dacă România rezistă singură unui război cu Rusia timp de 48 de ore. El a spus că armata „este pregătită și se pregătește în continuare”, dar nu a răspuns clar dacă țara ar rezista până la sosirea aliaților NATO.

În plus, fostul președinte Traian Băsescu a avertizat încă din martie 2024 că România trebuie să se apere singură aproape două luni, în caz de război, până vin trupele NATO. La acel moment, premier era Marcel Ciolacu. „Uitaţi-vă până şi la Ciolacu, care sunt convins că nu înţelege mare lucru, el când îl cauţi spune «Avem asigurată securitatea de cea mai puternică alianţă din istorie, de NATO». Da, numai că domnul Ciolacu nu ştie că ai obligaţia să te poţi apăra câteva luni până când vin forţele NATO să te ajute, în cazul unei invazii”, a declarat Băsescu acum doi ani.

Fostul președinte din perioada 2004-2014 a mai spus atunci că forțele militare străine prezente în țara noastră sunt insuficiente: „Trebuie să ai o armată care să îţi permită să rezişti 45-60 de zile până când NATO îşi mobilizează resursele de război să te poată ajuta”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE