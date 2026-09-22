Susține Susține

Ionel Rusen, partener de afaceri cu familia unui fost inculpat în dosarul pesedistului Toni Greblă, acuzat pentru cumpărare de influență. De ce au fost achitați de instanță

Ionuț Mureșan
Ionuț Mureșan
Reporter
Comentează
Omul de afaceri Ionel Rusen, apropiatul lui Călin Georgescu, adus pentru audieri la DIICOT. Foto: Libertatea/ Dumitru Angelescu
Omul de afaceri Ionel Rusen, apropiatul lui Călin Georgescu, adus pentru audieri la DIICOT.
Analiză
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Omul de afaceri constănțean Ionel Rusen, reținut alături de Călin Georgescu pentru că ar fi înșelat un antreprenor cu peste un milion de euro, este asociat din 2021 într-o firmă cu Mihai Prundianu, cel care în urmă cu mai bine de 15 ani a finanțat ferma de struți a fostului președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă.

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, după aproximativ 8 ore de percheziții și peste 2 ore de audieri, urmând a fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

Ionel Rusen a fost ridicat cu mascații luni, 21 septembrie 2026, alături de fostul candidat prorus la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, pentru constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune.

Cei doi l-ar fi înșelat pe omul de afaceri Răzvan Leu cu 1,1 milioane de euro în schimbul facilitării obținerii unui credit de 6 milioane de euro.

În schemă a fost implicat și un italian, Massimiliano Arena, din partea instituției financiare care urma să acorde creditul.

Parte din banii obținuți de la Răzvan Leu ar fi fost folosiți de Călin Georgescu pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale.

Omul de afaceri Răzvan Leu susține că a transferat inițial peste 1.000.000 de euro și, ulterior, încă 100.000 de euro sub promisiunea măririi liniei de credit.

Finanțarea nu s-a concretizat niciodată, iar sumele plătite drept garanție nu au fost restituite, astfel încât acesta a depus plângere penală în 2024.

Ionel Rusen, mufat la afaceri garantate din zona PSD

Potrivit datelor obținute de Libertatea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ionel Rusen, complicele lui Călin Georgescu, are strânse relații de afaceri cu Mihai Prundianu și cu fiul acestuia, Silviu Prundianu.

Arhipelagus Line & Energy Oil Shipping, firma unde Ionel Rusen și Silviu Prundianu
Arhipelagus Line & Energy Oil Shipping, firma unde Ionel Rusen și Silviu Prundianu
Domicilius Terra SRL, firma unde sunt parteneri Ionel Rusen și Mihai Prundianu
Domicilius Terra SRL, firma unde sunt parteneri Ionel Rusen și Mihai Prundianu

Mihai Prundianu a reușit să-și vadă liniștit de afaceri după ce Înalta Curte l-a achitat pe fond (2018) și în apel (2019) în dosarul de trafic de influență al lui Toni Greblă (fost senator PSD și fost judecător al Curții Constituționale).

Toni Greblă fusese trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență în două direcții: în favoarea lui Mihai Prundianu și în favoarea lui Ion Bârcină.

Mihai Prundianu căuta oportunități de afaceri în piața de energie, facilitate de poziția și relațiile politice ale lui Toni Greblă.

Fostul senator PSD Toni Greblă
Fostul senator PSD Toni Greblă

Prundianu era legat direct de familia Greblă, fiind asociat majoritar cu cei doi fii ai lui Toni Greblă (Octavian și Silviu-Mihai) în firma de energie Electra Balistic SRL.

Conform procurorilor, Mihai Prundianu i-ar fi asigurat lui Toni Greblă foloase necuvenite în valoare de peste 481.000 lei (direcționate parțial tot spre dezvoltarea fermei de struți și derularea unor afaceri de familie), în schimbul sprijinului și promisiunii de intervenție pe lângă decidenți din domeniul energiei.

Tot așa, Ion Bîrcină căuta sprijin și intervenții pe lângă funcționari publici și decidenți din companii de stat pentru ca firmele sale să obțină contracte publice, deblocări de plăți sau condiții comerciale favorabile.

Procurorii au susținut că Bîrcină i-ar fi oferit lui Toni Greblă folosința unui autoturism de lux (BMW X5), materiale de construcție, rochii de damă pentru soție și sprijin financiar pentru ferma de struți din Gorj.

În anul 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a achitat definitiv pe Mihai Prundianu și pe Toni Greblă, după ce interceptările efectuate de SRI au fost eliminate din dosar ca urmare a deciziilor Curții Constituționale.

Rechizitoriu: Mihai Prundianu, asociat cu Toni Greblă la ferma de struți

Iată ce au reținut procurorii DNA cu privire la relația dintre afaceristul Mihai Prundianu și Toni Greblă în rechizitoriul din 7 septembrie 2015:

Rechizitoriu Toni Grebla și Mihai Prundianu
Rechizitoriu Toni Grebla și Mihai Prundianu
  •  „Inc. Toni Greblă, în perioada 2009 – 2015, în calitate de senator (2008 – 2013) şi ulterior judecător de Curte Constituţională (decembrie 2013 – 2015), a pretins şi primit, direct şi indirect, de la cumpărătorul de influenţă Prundianu Mihai mai multe foloase necuvenite în cuantum total de 481.276,42 lei, (...) în schimbul promisiunii de a interveni şi determina diferiţi funcţionari publici din cadrul companiilor şi societăţilor naţionale, respectiv autorităţi publice centrale şi locale, să îndeplinească şi să urgenteze realizarea unor acte ce intrau în atribuţiile acestora de serviciu în folosul firmelor controlate de cumpărătorul de influenţă Prundianu Mihai, cu interese în domeniul energiei.
  • În acest sens, inc. Greblă Toni, folosindu-se de influenţa pe care o avea în calitate de senator în Parlamentul României, în octombrie – decembrie 2011, a intervenit pe lângă (…) şi (…), pentru a-i facilita cumpărătorului de influenţă Prundianu Mihai obţinerea unor contracte pe piaţa energiei.
  • În fapt, inc. Prundianu Mihai a încercat disimularea proprietăţii acestor foloase printr-o convenţie (datată 05.10.2009) cu inc. Greblă Toni, care nu a mai fost semnată, în realitate bunurile fiind folosite strict în interesul senatorului / judecătorului de Curte Constituţională, în cadrul fermei din com. (…) (aspect care urmează a fi detaliat mai jos).
  •  Interesul inc. Prundianu Mihai nu are nicio legătură cu convenţia, preocupările principale şi obiectul relevant de activitate al S.C. ICPE (…) S.A. fiind producerea şi vânzarea de energie electrică.
  •  Acest lucru transpare şi din modul în care s-au pus bazele unei afaceri în cadrul S.C. (…) S.R.L., în care inc. Prundianu Mihai miza pe sprijinul inc. Greblă Toni.
  • Astfel, în declaraţia din 24.06.2010, inc. Prundianu Mihai, în calitate de acţionar majoritar şi preşedinte al C.A. al S.C. ICPE (.....) S.A. (în cadrul căruia se dezvolta proiectul microhidrocentralei Şuşiţa 1 şi 2 pentru exploatarea potenţialului energetic al pârâului Şuşiţa), arată că «având în vedere contribuţia adusă la realizarea acestui proiect de către S.C. (...) S.R.L.», urmează ca, în termen de 6 luni de la punerea în funcţiune a microhidrocentralelor Şuşiţa 1 şi Şuşiţa 2, să se oblige să întocmească toate actele necesare între S.C. ICPE (…) S.A. şi S.C. (…) S.R.L. astfel încât 92% din profitul realizat şi înregistrat de S.C. ICPE (.....) S.A. din exploatarea microhidrocentralelor Şuşiţa 1 şi 2, pe toată durata de funcţionare a acestora, precum şi 92% din dreptul de proprietate asupra acestor microhidrocentrale să fie transferat şi distribuit asociaţilor S.C. (...) S.R.L., după cum urmează: - Prundianu Mihai 57% (...)
  • Deşi declaraţia nu clarifică modul în care S.C. (...) S.R.L. a contribuit la realizarea proiectului celor două microhidrocentrale, inc. Prundianu Mihai acceptă să promită fără justificare 6% familiei Greblă din dreptul de proprietate al microhidrocentralelor şi din profit, interesul fiind în mod evident legat de obţinerea sprijinului inc. Toni Greblă în procesul de autorizare al acestora.
  •  Chiar dacă afacerea (...) S.R.L. privind înfiinţarea microhidrocentralelor Şuşiţa 1 şi Şuşiţa 2 a eşuat, este evidentă conturarea interesului de cumpărare a influenţei inc. Greblă Toni.
  •  Inc. Greblă Toni avea un ascendent asupra (...), care decurgea din calitatea lui de senator implicat în proiectul de completare a Legii nr.85/2003 a minelor, prin care se încerca în mod fraudulos introducerea unei noi proceduri speciale de expropriere care să exceadă de la dispoziţiile Legii nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, în care existau interese locale puternice.
  • De asemenea, în circumstanţierea intereselor oneroase ale inc. Prundianu Mihai pe piaţa energiei, sunt relevante şi raporturile financiare de pe circuitul Prundianu Mihai - Dolghi Victor (ultimul fiind – n.r.) un prieten apropiat al inc. Greblă Toni, cei trei întâlnindu-se pentru discuţii de afaceri în numeroase ocazii. (…)
  • Rolul inc. Prundianu Mihai în dezvoltarea fermei s-a redus doar la cel de «investitor», el fiind cel care a suportat investiţia în fermă, folosind resurse din firmele controlate de el.
  •  Din anchetă, a rezultat faptul că acest rol decorativ a fost asumat de la început, inc. Prundianu având în realitate alte interese economice pentru care dezvolta relaţia cu inc. Greblă Toni. Aceste interese erau de o mai mare anvergură şi priveau producţia şi vânzarea de energie electrică, inc. Prundianu Mihai având marea majoritate a afacerilor axate pe acest obiect de activitate.
  • În realitate, inc. Prundianu Mihai a suportat cu titlu gratuit investiţia de la fermă pentru a-l capacita pe inc. Greblă Toni în obţinerea de contracte importante pe piaţa energiei electrice, lucru care, de altfel, transpare cu uşurinţă din analiza infracţiunilor de cumpărare / trafic de influenţă făcută mai sus pe larg, la pct.4. (...)
  • Un alt aspect al disimulării îl constituie faptul că inc. Prundianu Mihai, deşi a suportat o investiţie mare, ferma îmbrăcând de facto statutul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, această aşa-zisă asociere nu a urmat parcursul firesc al înregistrării la Registrul Comerţului, preferându-se varianta în care parte din activele societăţii erau înregistrate de omul de afaceri pe una din firmele profitabile ale acestuia, respectiv S.C. ICPE (...) S.A., iar forţa de muncă angajată la societate era înregistrată la o asociaţie non-profit, respectiv Camera de Comerţ şi Industrie România – Japonia, controlată tot de el. (…)
  • În total, efortul financiar cu titlu gratuit al inc. Prundianu Mihai pentru ferma de la (…) se ridică la suma de 481.276,42 lei, din care 360.269,42 lei reprezentând investiţii în curs şi 121.007 lei reprezentând cheltuielile salariale”, se arată în rechizitoriul DNA.

Toni Greblă și Mihai Prundianu, achitați în baza deciziilor CCR

Pe data de 18 mai 2018, Înalta Curte i-a achitat, pe fond, pe Toni Greblă, Mihai Prundianu și Ion Bîrcină pentru acuzațiile aduse de procurorii DNA.

Un rol semnificativ l-au jucat deciziile Curții Constituționale în legătură cu amestecul SRI în dosarele DNA:

  • „Inculpaţii (Toni Greblă – n.r.) şi (Ion Bîrcină – n.r.) au invocat şi faptul că, în cauză au fost efectuate înregistrări ale convorbirilor telefonice purtate de inculpaţi de către Serviciul Român de Informaţii, în baza unor mandate acordate potrivit Legii nr. 51/1991, în condiţiile în care obiectul prezentei cauze nu se încadrează în cazurile prevăzute de art. 3 din Legea nr. 51/1991.
  • În analiza consecinţelor deciziilor Curţii Constituţionale asupra probelor administrate în cauză se impune a fi făcută o primă distincţie între activităţile de strângere de probe prin interceptarea şi înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor, realizate anterior datei de 01.02.2014 şi întemeiate pe dispoziţiile art. 911 şi urm. Cod procedură penală anterior, cele efectuate după intrarea în vigoare a noului Cod penal şi de procedură penală şi activităţile de supraveghere tehnică desfăşurate în baza unui mandat emis de în condiţiile Legii nr.51/1991(anterior sau ulterior datei de 01.02.2014)”, arată Înalta Curte în decizia de achitare pe fond.

După eliminarea interceptărilor realizate cu ajutorul SRI, judecătorii au stabilit că nu au existat probe din care să rezulte că Toni Greblă ar fi promis sau ar fi exercitat vreo influență asupra unor funcționari publici sau demnitari pentru a favoriza interesele economice ale lui Mihai Prundianu sau ale societăților comerciale reprezentate de acesta.

Instanța a reținut că legăturile dintre inculpați reprezentau relații vechi de prietenie și de familie.

În privința acuzației că fostul judecător CCR ar fi desfășurat operațiuni financiare incompatibile cu statutul său (legat de exploatarea unei ferme agricole), instanța a concluzionat că activitatea respectivă s-a înscris în sfera „de familie” și nu a constituit o activitate comercială speculativă organizată și condusă direct de acesta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: DIICOT Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie DNA - Direcția Națională Anticorupție Călin Georgescu Toni Greblă
Parteneri
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Viva.ro
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Ce au găsit procurorii DIICOT în casa lui Călin Georgescu, în timpul perchezițiilor. Și din mașina fostului candidat la prezidențiale a fost ridicat un obiect inedit
Unica.ro
Ce au găsit procurorii DIICOT în casa lui Călin Georgescu, în timpul perchezițiilor. Și din mașina fostului candidat la prezidențiale a fost ridicat un obiect inedit
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Gsp.ro
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Povestea Laurei Crane: de la surf la Insula Iubirii și înapoi la surf » A prins valul vieții ei, iar după 48 de ore a ajuns la spital
Gsp.ro
Povestea Laurei Crane: de la surf la Insula Iubirii și înapoi la surf » A prins valul vieții ei, iar după 48 de ore a ajuns la spital
Parteneri
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Avantaje.ro
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Cum arăta Gabriella Barbu pe vremea când îi sucea mințile lui Montoya la Insula Iubirii din Spania. Imagini de colecție cu ispita
Tvmania.libertatea.ro
Cum arăta Gabriella Barbu pe vremea când îi sucea mințile lui Montoya la Insula Iubirii din Spania. Imagini de colecție cu ispita
ALTE ȘTIRI
Omul de afaceri Ionel Rusen, apropiatul lui Călin Georgescu, adus pentru audieri la DIICOT. Foto: Libertatea/ Dumitru Angelescu
Analiză
Știri România
07:00
Ionel Rusen, partener de afaceri cu familia unui fost inculpat în dosarul pesedistului Toni Greblă, acuzat pentru cumpărare de influență. De ce au fost achitați de instanță
Harta meteorologică a Europei, evidențiind temperaturi ridicate reprezentate cu roșu în vest și nord, respectiv temperaturi mai scăzute colorate în albastru în sud-est și bazinul mediteranean.
Știri România
06:44
ANM a anunțat ce urmează după episodul cu ploi, vreme rece, lapoviță și ninsori la munte. Când revin temperaturile de peste 25 de grade
Parteneri
A găsit 2 miliarde de lire italiene puse la saltea de unchiul decedat. Banca refuză să le primească
Adevarul.ro
A găsit 2 miliarde de lire italiene puse la saltea de unchiul decedat. Banca refuză să le primească
Laurențiu Reghecampf renunță la 1,1 milioane de euro din contractul cu Esperance Tunis pentru FCSB
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf renunță la 1,1 milioane de euro din contractul cu Esperance Tunis pentru FCSB
Nicolae Giugea respinge analiza bazată pe extrapolări pentru peste 2.100.000 de pensii
Financiarul.ro
Nicolae Giugea respinge analiza bazată pe extrapolări pentru peste 2.100.000 de pensii
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Nicușor Dan în timp ce își aranjează șosetele lângă Volodimir Zelenski la summit-ul din Ucraina | Foto: captură TikTok
Stiri Mondene
21 sept.
Reacția unui stilist după momentul viral cu Nicușor Dan care își aranja șosetele lângă Volodimir Zelenski: „Asemenea gafe”
Alin Alexuc Ciurariu și Gabi Torje la Asia Express 2026 | Foto: Antena 1
Exclusiv
Stiri Mondene
21 sept.
De ce nu a mers Gabi Torje la Asia Express 2026 cu un membru din familie: „Îmi sare CD-ul”. Ce a spus despre Alin Alexuc Ciurariu
Parteneri
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Creditul ipotecar în 2019: câţi bani se împrumutau românii acum 7 ani pentru o casă
Observatornews.ro
Creditul ipotecar în 2019: câţi bani se împrumutau românii acum 7 ani pentru o casă
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Parteneri
Gsp.ro
După 10 runde din Superligă, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta la titlu: „Dinamo joacă cel mai frumos fotbal, dar altă echipă are un atu important!”
Gsp.ro
Incredibil: a urmat repriza a doua „în ring” între Alibec și Armstrong! » Scoțianul râde de atacant: „Om în toată firea, ce stupid!”
Parteneri
Merg la cinema, dar nu se uită la film. Obiceiul bizar care începe să cucerească Europa
Mediafax.ro
Merg la cinema, dar nu se uită la film. Obiceiul bizar care începe să cucerească Europa
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Wowbiz.ro
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital
Călin Georgescu a fost reținut! Decizia luată de procurori după ore întregi de audieri
Redactia.ro
Călin Georgescu a fost reținut! Decizia luată de procurori după ore întregi de audieri
Un copilaș de doi ani și-a pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în județul Sălaj
Kanald.ro
Un copilaș de doi ani și-a pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în județul Sălaj
POLITIC
Nicușor Dan, îmbrăcat la costum, vorbind în fața unui microfon
Politică
06:25
Nicușor Dan, prima reacție după reținerea lui Călin Georgescu: „Nu are nimic de-a face cu alegerile din 2024”
Traian Băsescu a fost președinte în perioada 2004-2014. Foto: Profimedia
Politică
21 sept.
Traian Băsescu a dat verdictul despre Guvernul lui Siegfried Mureșan, cu 10 zile înainte de votul din Parlament
Parteneri
EXCLUSIV | Un dezvoltator imobiliar din Iași și-a mutat firma la București ca să dea Primăria în judecată de-acolo. Cere anularea unei părți din PUG-ul vechi de 27 de ani. Este al doilea dezvoltator care a recurs la această metodă: a avut succes
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Un dezvoltator imobiliar din Iași și-a mutat firma la București ca să dea Primăria în judecată de-acolo. Cere anularea unei părți din PUG-ul vechi de 27 de ani. Este al doilea dezvoltator care a recurs la această metodă: a avut succes
Claudiu Manda, europarlamentar PSD: va fuma din nou pe stadionul Ion Oblemenco, deși e interzis
Fanatik.ro
Claudiu Manda, europarlamentar PSD: va fuma din nou pe stadionul Ion Oblemenco, deși e interzis
Un profesor român și echipa lui de la Stanford au creat șoareci cu creiere pe jumătate umane
Spotmedia.ro
Un profesor român și echipa lui de la Stanford au creat șoareci cu creiere pe jumătate umane
Ultimele știri
Știri Externe
07:49
Prognoză pentru iarna 2026-2027 în Europa. Harta ninsorilor a fost actualizată de meteorologi
Alte sporturi
07:47
La doar 13 ani, a doborât recordul Asiei și s-a apropiat la 0,40 secunde de recordul mondial. Performanța uriașă reușită de Yu Zidi
Lifestyle
07:43
O româncă de 30 de ani a cheltuit aproape 60.000 de euro din banii iubitului la jocuri de noroc. Bărbatul a dat-o în judecată, la Torino
Bani și Afaceri
07:40
Motorina se apropie de 11 lei, marți, 22 septembrie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj, Iași, Timișoara și Constanța
Citește mai multe
TRENDING
Lifestyle
21 sept.
Un cuplu a construit o casă cu 700 de anvelope vechi reciclate și lemn: sunt 27 de grade la interior iarna, deși este acoperită complet de zăpadă
Lifestyle
21 sept.
Horoscop 22 septembrie 2026. Capricornii, în loc să se supere pe cei dragi, ar putea să își păstreze calmul și să-și regândească strategiile
Știri Locale
21 sept.
Balconul unui apartament de la etajul 7 de pe Bulevardul Tineretului, sectorul 4, s-a prăbușit pe trotuar, peste o mașină
Știri România
21 sept.
Harta județelor lovite de vijelii puternice în următoarele ore. ANM anunță răcire în toată țara, ploi și ninsori la munte până joi dimineață
O femeie și un bărbat care stau în fața unei clădiri mari din cărămidă
Lifestyle
21 sept.
Au cumpărat cu 152.000 de euro o școală abandonată, fără să o vadă înainte. Cum a fost transformată clădirea într-o locuință de familie
O nouă descoperire legată de boala Alzheimer sugerează că o moleculă proteică numită ERBB4 ar putea fi cheia înțelegerii modului în care această afecțiune neurodegenerativă afectează memoria și funcțiile cognitive. Sursă foto Shutterstock
Analiză
Sănătate și Fitness
21 sept.
Boala Alzheimer, uitarea care aduce moartea. Cum poate fi tratată, care sunt neajunsurile în România
Veneția ar putea majora taxa de intrare pentru turiști la 30 de euro și extinde aplicarea acesteia pe o perioadă mai lungă din an. Sursă foto Shutterstock
Cultură și Vacanțe
21 sept.
Veneția pregătește o nouă lovitură pentru turiști. Cât ar putea ajunge taxa pentru o singură zi
Foto: shutterstock
Lifestyle
Articol susținut de Catena - Aquamare
21 sept.
Alergia la ambrozie: simptome, cum le calmezi și ce poți face pentru a trece mai ușor peste această perioadă
Foto: Cornel Putan
Lifestyle
Articol susținut de Organizația de management al destinației Timișoara
21 sept.
Toamna la Timișoara: Picasso, film, arhitectură și seri pe Bega
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Călin Georgescu este dus la audieri la DIICOT. Foto: Libertatea
LiveText
Știri România
21 sept.
Călin Georgescu a fost reținut de procurorii DIICOT / Ce au scos la iveală perchezițiile făcute la locuința sa și alte imobile
Imagine cu Călin Georgescu adus la audieri la DIICOT. Foto: Hepta
Știri România
21 sept.
Interceptări din dosarul de înșelăciune al lui Călin Georgescu, publicate de PressOne: Preotul Ion Negoescu i-a pregătit profilul de prezidențiabil din 2022: „CG este Candidatul, l-am depersonalizat de tot”
Călin Georgescu arestat
Știri România
21 sept.
CTP: „Călin Georgescu a fost arestat fiindcă nu s-a realizat o înțelegere PSD-AUR”
O umbrelă galbenă în ploaie
Știri România
21 sept.
Vremea de mâine, 22 septembrie 2026, în România. Se răcește în toată țara, iar ploile cuprind mai multe regiuni
Nicușor Dan este președintele României din mai 2025. Foto: Hepta
Opinii
07:00
Apocaleapșa după Nicușor
fulgere-furtuna-stalpi-energie-electrica
Analiză
Opinii
18 sept.
De ce energia nucleară este, pe termen lung, mai ieftină decât regenerabilele intermitente?
Felix Stroe (PSD), Alin Chirilă (PSD) și Alexandru Muraru (PNL)
Opinii
18 sept.
SIE are nevoie de un inspector general precum CIA, nu de atribuții polițienești precum FSB
Nicușor Dan, încruntat
Opinii
18 sept.
Politica la mișto. Blat pentru anticipate?
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu