Omul de afaceri constănțean Ionel Rusen, reținut alături de Călin Georgescu pentru că ar fi înșelat un antreprenor cu peste un milion de euro, este asociat din 2021 într-o firmă cu Mihai Prundianu, cel care în urmă cu mai bine de 15 ani a finanțat ferma de struți a fostului președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă.

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, după aproximativ 8 ore de percheziții și peste 2 ore de audieri, urmând a fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

Ionel Rusen a fost ridicat cu mascații luni, 21 septembrie 2026, alături de fostul candidat prorus la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, pentru constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune.

Cei doi l-ar fi înșelat pe omul de afaceri Răzvan Leu cu 1,1 milioane de euro în schimbul facilitării obținerii unui credit de 6 milioane de euro.

În schemă a fost implicat și un italian, Massimiliano Arena, din partea instituției financiare care urma să acorde creditul.

Parte din banii obținuți de la Răzvan Leu ar fi fost folosiți de Călin Georgescu pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale.

Omul de afaceri Răzvan Leu susține că a transferat inițial peste 1.000.000 de euro și, ulterior, încă 100.000 de euro sub promisiunea măririi liniei de credit.

Finanțarea nu s-a concretizat niciodată, iar sumele plătite drept garanție nu au fost restituite, astfel încât acesta a depus plângere penală în 2024.

Ionel Rusen, mufat la afaceri garantate din zona PSD

Potrivit datelor obținute de Libertatea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ionel Rusen, complicele lui Călin Georgescu, are strânse relații de afaceri cu Mihai Prundianu și cu fiul acestuia, Silviu Prundianu.

Arhipelagus Line & Energy Oil Shipping, firma unde Ionel Rusen și Silviu Prundianu

Domicilius Terra SRL, firma unde sunt parteneri Ionel Rusen și Mihai Prundianu

Mihai Prundianu a reușit să-și vadă liniștit de afaceri după ce Înalta Curte l-a achitat pe fond (2018) și în apel (2019) în dosarul de trafic de influență al lui Toni Greblă (fost senator PSD și fost judecător al Curții Constituționale).

Toni Greblă fusese trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență în două direcții: în favoarea lui Mihai Prundianu și în favoarea lui Ion Bârcină.

Mihai Prundianu căuta oportunități de afaceri în piața de energie, facilitate de poziția și relațiile politice ale lui Toni Greblă.

Fostul senator PSD Toni Greblă

Prundianu era legat direct de familia Greblă, fiind asociat majoritar cu cei doi fii ai lui Toni Greblă (Octavian și Silviu-Mihai) în firma de energie Electra Balistic SRL.

Conform procurorilor, Mihai Prundianu i-ar fi asigurat lui Toni Greblă foloase necuvenite în valoare de peste 481.000 lei (direcționate parțial tot spre dezvoltarea fermei de struți și derularea unor afaceri de familie), în schimbul sprijinului și promisiunii de intervenție pe lângă decidenți din domeniul energiei.

Tot așa, Ion Bîrcină căuta sprijin și intervenții pe lângă funcționari publici și decidenți din companii de stat pentru ca firmele sale să obțină contracte publice, deblocări de plăți sau condiții comerciale favorabile.

Procurorii au susținut că Bîrcină i-ar fi oferit lui Toni Greblă folosința unui autoturism de lux (BMW X5), materiale de construcție, rochii de damă pentru soție și sprijin financiar pentru ferma de struți din Gorj.

În anul 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a achitat definitiv pe Mihai Prundianu și pe Toni Greblă, după ce interceptările efectuate de SRI au fost eliminate din dosar ca urmare a deciziilor Curții Constituționale.

Rechizitoriu: Mihai Prundianu, asociat cu Toni Greblă la ferma de struți

Iată ce au reținut procurorii DNA cu privire la relația dintre afaceristul Mihai Prundianu și Toni Greblă în rechizitoriul din 7 septembrie 2015:

Rechizitoriu Toni Grebla și Mihai Prundianu

„Inc. Toni Greblă, în perioada 2009 – 2015 , în calitate de senator (2008 – 2013) şi ulterior judecător de Curte Constituţională (decembrie 2013 – 2015), a pretins şi primit, direct şi indirect, de la cumpărătorul de influenţă Prundianu Mihai mai multe foloase necuvenite în cuantum total de 481.276,42 lei , (...) în schimbul promisiunii de a interveni şi determina diferiţi funcţionari publici din cadrul companiilor şi societăţilor naţionale, respectiv autorităţi publice centrale şi locale, să îndeplinească şi să urgenteze realizarea unor acte ce intrau în atribuţiile acestora de serviciu în folosul firmelor controlate de cumpărătorul de influenţă Prundianu Mihai, cu interese în domeniul energiei.

, în calitate de senator (2008 – 2013) şi ulterior judecător de Curte Constituţională (decembrie 2013 – 2015), a , (...) şi determina diferiţi funcţionari publici din cadrul companiilor şi societăţilor naţionale, respectiv autorităţi publice centrale şi locale, să îndeplinească şi să urgenteze realizarea unor acte ce intrau în atribuţiile acestora de serviciu În acest sens, inc. Greblă Toni , folosindu-se de influenţa pe care o avea în calitate de senator în Parlamentul României, în octombrie – decembrie 2011, a intervenit pe lângă (…) şi (…), pentru a-i facilita cumpărătorului de influenţă Prundianu Mihai obţinerea unor contracte pe piaţa energiei.

, folosindu-se de influenţa pe care o avea în calitate de senator în Parlamentul României, în octombrie – decembrie 2011, În fapt, inc. Prundianu Mihai a încercat disimularea proprietăţii acestor foloase printr-o convenţie (datată 05.10.2009) cu inc. Greblă Toni , care nu a mai fost semnată, în realitate bunurile fiind folosite strict în interesul senatorului / judecătorului de Curte Constituţională, în cadrul fermei din com. (…) (aspect care urmează a fi detaliat mai jos).

, care nu a mai fost semnată, în realitate bunurile fiind folosite strict în interesul senatorului / judecătorului de Curte Constituţională, în cadrul fermei din com. (…) (aspect care urmează a fi detaliat mai jos). Interesul inc. Prundianu Mihai nu are nicio legătură cu convenţia, preocupările principale şi obiectul relevant de activitate al S.C. ICPE (…) S.A. fiind producerea şi vânzarea de energie electrică.

Acest lucru transpare şi din modul în care s-au pus bazele unei afaceri în cadrul S.C. (…) S.R.L., în care inc. Prundianu Mihai miza pe sprijinul inc. Greblă Toni.

Astfel, în declaraţia din 24.06.2010, inc. Prundianu Mihai, în calitate de acţionar majoritar şi preşedinte al C.A. al S.C. ICPE (.....) S.A. (în cadrul căruia se dezvolta proiectul microhidrocentralei Şuşiţa 1 şi 2 pentru exploatarea potenţialului energetic al pârâului Şuşiţa) , arată că «având în vedere contribuţia adusă la realizarea acestui proiect de către S.C. (...) S.R.L.», urmează ca, în termen de 6 luni de la punerea în funcţiune a microhidrocentralelor Şuşiţa 1 şi Şuşiţa 2, să se oblige să întocmească toate actele necesare între S.C. ICPE (…) S.A. şi S.C. (…) S.R.L. astfel încât 92% din profitul realizat şi înregistrat de S.C. ICPE (.....) S.A. din exploatarea microhidrocentralelor Şuşiţa 1 şi 2, pe toată durata de funcţionare a acestora, precum şi 92% din dreptul de proprietate asupra acestor microhidrocentrale să fie transferat şi distribuit asociaţilor S.C. (...) S.R.L., după cum urmează: - Prundianu Mihai 57% (...)

(.....) S.A. , arată că «având în vedere contribuţia adusă la realizarea acestui proiect de către S.C. (...) S.R.L.», urmează ca, în termen de 6 luni de la punerea în funcţiune a microhidrocentralelor Şuşiţa 1 şi Şuşiţa 2, să se oblige să întocmească toate actele necesare între S.C. ICPE (…) S.A. şi S.C. (…) S.R.L. pe toată durata de funcţionare a acestora, precum şi 92% din dreptul de proprietate asupra acestor microhidrocentrale (...) Deşi declaraţia nu clarifică modul în care S.C. (...) S.R.L. a contribuit la realizarea proiectului celor două microhidrocentrale, inc. Prundianu Mihai acceptă să promită fără justificare 6% familiei Greblă din dreptul de proprietate al microhidrocentralelor şi din profit , interesul fiind în mod evident legat de obţinerea sprijinului inc. Toni Greblă în procesul de autorizare al acestora.

, interesul fiind în mod evident legat de obţinerea sprijinului inc. Toni Greblă în procesul de autorizare al acestora. Chiar dacă afacerea (...) S.R.L. privind înfiinţarea microhidrocentralelor Şuşiţa 1 şi Şuşiţa 2 a eşuat, este evidentă conturarea interesului de cumpărare a influenţei inc. Greblă Toni.

Inc. Greblă Toni avea un ascendent asupra (...), care decurgea din calitatea lui de senator implicat în proiectul de completare a Legii nr.85/2003 a minelor, prin care se încerca în mod fraudulos introducerea unei noi proceduri speciale de expropriere care să exceadă de la dispoziţiile Legii nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, în care existau interese locale puternice.

implicat în proiectul de completare a Legii nr.85/2003 a minelor, prin care se încerca în mod fraudulos introducerea unei noi proceduri speciale de expropriere care să exceadă de la dispoziţiile Legii nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, în care existau interese locale puternice. De asemenea, în circumstanţierea intereselor oneroase ale inc. Prundianu Mihai pe piaţa energiei, sunt relevante şi raporturile financiare de pe circuitul Prundianu Mihai - Dolghi Victor (ultimul fiind – n.r.) un prieten apropiat al inc. Greblă Toni , cei trei întâlnindu-se pentru discuţii de afaceri în numeroase ocazii. (…)

, cei trei întâlnindu-se pentru discuţii de afaceri în numeroase ocazii. (…) Rolul inc. Prundianu Mihai în dezvoltarea fermei s-a redus doar la cel de «investitor», el fiind cel care a suportat investiţia în fermă , folosind resurse din firmele controlate de el.

, folosind resurse din firmele controlate de el. Din anchetă, a rezultat faptul că acest rol decorativ a fost asumat de la început, inc. Prundianu având în realitate alte interese economice pentru care dezvolta relaţia cu inc. Greblă Toni. Aceste interese erau de o mai mare anvergură şi priveau producţia şi vânzarea de energie electrică , inc. Prundianu Mihai având marea majoritate a afacerilor axate pe acest obiect de activitate.

, inc. Prundianu Mihai având marea majoritate a afacerilor axate pe acest obiect de activitate. În realitate, inc. Prundianu Mihai a suportat cu titlu gratuit investiţia de la fermă pentru a-l capacita pe inc. Greblă Toni în obţinerea de contracte importante pe piaţa energiei electrice , lucru care, de altfel, transpare cu uşurinţă din analiza infracţiunilor de cumpărare / trafic de influenţă făcută mai sus pe larg, la pct.4. (...)

, lucru care, de altfel, transpare cu uşurinţă din analiza infracţiunilor de cumpărare / trafic de influenţă făcută mai sus pe larg, la pct.4. (...) Un alt aspect al disimulării îl constituie faptul că inc. Prundianu Mihai, deşi a suportat o investiţie mare, ferma îmbrăcând de facto statutul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată , această aşa-zisă asociere nu a urmat parcursul firesc al înregistrării la Registrul Comerţului, preferându-se varianta în care parte din activele societăţii erau înregistrate de omul de afaceri pe una din firmele profitabile ale acestuia, respectiv S.C. ICPE (...) S.A., iar forţa de muncă angajată la societate era înregistrată la o asociaţie non-profit, respectiv Camera de Comerţ şi Industrie România – Japonia, controlată tot de el. (…)

, această aşa-zisă asociere nu a urmat parcursul firesc al înregistrării la Registrul Comerţului, preferându-se varianta în care parte din activele societăţii erau înregistrate de omul de afaceri pe una din firmele profitabile ale acestuia, respectiv S.C. ICPE (...) S.A., iar forţa de muncă angajată la societate era înregistrată la o asociaţie non-profit, respectiv Camera de Comerţ şi Industrie România – Japonia, controlată tot de el. (…) În total, efortul financiar cu titlu gratuit al inc. Prundianu Mihai pentru ferma de la (…) se ridică la suma de 481.276,42 lei, din care 360.269,42 lei reprezentând investiţii în curs şi 121.007 lei reprezentând cheltuielile salariale”, se arată în rechizitoriul DNA.

Toni Greblă și Mihai Prundianu, achitați în baza deciziilor CCR

Pe data de 18 mai 2018, Înalta Curte i-a achitat, pe fond, pe Toni Greblă, Mihai Prundianu și Ion Bîrcină pentru acuzațiile aduse de procurorii DNA.

Un rol semnificativ l-au jucat deciziile Curții Constituționale în legătură cu amestecul SRI în dosarele DNA:

„Inculpaţii (Toni Greblă – n.r.) şi (Ion Bîrcină – n.r.) au invocat şi faptul că, în cauză au fost efectuate înregistrări ale convorbirilor telefonice purtate de inculpaţi de către Serviciul Român de Informaţii , în baza unor mandate acordate potrivit Legii nr. 51/1991, în condiţiile în care obiectul prezentei cauze nu se încadrează în cazurile prevăzute de art. 3 din Legea nr. 51/1991.

, în baza unor mandate acordate potrivit Legii nr. 51/1991, în condiţiile în care obiectul prezentei cauze nu se încadrează în cazurile prevăzute de art. 3 din Legea nr. 51/1991. În analiza consecinţelor deciziilor Curţii Constituţionale asupra probelor administrate în cauză se impune a fi făcută o primă distincţie între activităţile de strângere de probe prin interceptarea şi înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor, realizate anterior datei de 01.02.2014 şi întemeiate pe dispoziţiile art. 911 şi urm. Cod procedură penală anterior, cele efectuate după intrarea în vigoare a noului Cod penal şi de procedură penală şi activităţile de supraveghere tehnică desfăşurate în baza unui mandat emis de în condiţiile Legii nr.51/1991(anterior sau ulterior datei de 01.02.2014)”, arată Înalta Curte în decizia de achitare pe fond.

După eliminarea interceptărilor realizate cu ajutorul SRI, judecătorii au stabilit că nu au existat probe din care să rezulte că Toni Greblă ar fi promis sau ar fi exercitat vreo influență asupra unor funcționari publici sau demnitari pentru a favoriza interesele economice ale lui Mihai Prundianu sau ale societăților comerciale reprezentate de acesta.

Instanța a reținut că legăturile dintre inculpați reprezentau relații vechi de prietenie și de familie.