Carmen Brumă dărâmă miturile despre nutriție și cura de slăbire. Cunoscută pentru stilul de viață sănătos și pentru forma fizică de invidiat, vedeta a dezvăluit recent cum a reușit să se bucure de dulciurile tradiționale pe tot parcursul vacanței fără ca acul cântarului să indice vreo modificare.

„De ce nu m-am îngrășat în vacanță deși am mâncat desert în fiecare zi? La ultima mea evaluare corporală aveam 28 kg masă musculară pură. Pentru o femeie de 49 de ani, valoarea recomandată este între 24,4 și 29,8 kg. Eu sunt la 28 kg, în zona superioară a intervalului optim. Am mâncat desert în fiecare zi din vacanță, înghețată, galaktobureko, portokalopita, fără să număr, fără să mă simt vinovată. Am făcut și mișcare pentru că îmi place și simt nevoia. Nu m-am îngrășat. Nu e noroc. E masă musculară. Și o spun cu dovezi, nu cu impresii”, spune Carmen Brumă.

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Atunci când o persoană deține un procent optim de masă musculară, organismul gestionează complet diferit glucoza provenită din alimentație.

„Masa musculară este cel mai mare rezervor de glucoză din corp. Cu cât rezervorul e mai mare, cu atât corpul gestionează mai ușor carbohidrații, inclusiv desertul din vacanță. În loc să transforme zahărul în grăsime, corpul îl depozitează în mușchi. Practic mușchiul îți creează o marjă. O rezervă metabolică. Nu ca să mănânci haotic ci ca să trăiești normal, fără ca orice masă să devină o problemă de rezolvat”, explică vedeta.

Slăbitul după 40 de ani și perimenopauza. Ce trebuie să schimbi

Carmen Brumă subliniază că una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat odată cu trecerea timpului este reorientarea atenției de la cifrele fixe de pe cântar către compoziția corporală reală. Numărarea obsesivă a caloriilor devine ineficientă dacă organismului îi lipsește componenta musculară activă.

Perioada de perimenopauză este adesea asociată cu provocări metabolice, însă abordarea corectă poate schimba radical ecuația.

„Asta e una dintre cele mai importante lucruri pe care le-am înțeles după 40 de ani. Nu greutatea de pe cântar contează. Nu caloriile numărate obsesiv. Contează câți mușchi ai. Și vestea bună e că mușchiul se construiește la orice vârstă, inclusiv la 40, 45, 50, 60 de ani. Inclusiv în perimenopauză, când toate par să meargă în direcția greșită”, concluzionează Carmen Brumă.

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