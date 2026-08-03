Teodora Huțuleac, admisă la două academii militare de elită

Teodora Huțuleac, tânăra din Câmpulung Moldovenesc a obținut rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat, pe care l-a promovat cu media 9,78, obținând nota 10 la matematică.

Ea s-a numărat și printre cei 21 de candidați care au luat nota 10 la testul de verificare a cunoștințelor pentru admiterea la academiile militare din țară.

După admiterea la Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București și la Academia Națională de Informații, Teodora, cu o medie de repartiție de 9,80 a avut de făcut o alegere importantă. 

La Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București, tânăra a fost admisă la Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare, specializarea Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule.

În același timp, Teodora a fost admisă și la Academia Națională de Informații.

În final, fata a ales Academia Tehnică Militară, continuând astfel o tradiție deja începută în familia sa.

„Am pornit pe acest drum acum patru ani, convinsă fiind că un vis nu moare decât dacă tu alegi să îl abandonezi. Acum patru veri, acum patru ani plini de amintiri, acum patru mărimi diferite de bocanci, bobocul de atunci nici nu ar fi îndrăznit să se gândească că, la finalul acestui ciclu ce părea imposibil de depășit, va fi admisă prima la două academii diferite”, a spus tânăra.

Teodora a mărturisit că alegerea nu a fost una ușoară, însă exemplul surorii sale, Andreea, a avut un rol important în parcursul său.

Surorile Huțuleac au ales cariera militară

Pasiunea pentru haina militară a devenit o tradiție în familia Huțuleac, fiind transmisă de tată către cele două surori.

Andreea, sora Teodorei, a absolvit tot Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare și a fost cea care i-a deschis surorii sale drumul către învățământul militar.

Două fete, îmbrăcate în haine militare se uită una la cealalta, in curtea unei instituții
Ambele surori au ales cariera militară Sursa foto: Facebook/ Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare Câmpulung Moldovenesc

În 2022, Andreea a fost admisă la Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București, unde urmează specializarea Calculatoare și Sisteme Informatice pentru Apărare și Securitate Națională.

Inspirată de parcursul surorii sale, Teodora a ales, la rândul ei, Academia Tehnică Militară.

„Ținând, undeva în colțul minții, umbra visului pe care și sora mea l-a avut, nu de mult, am ales să urmez studiile Academiei Tehnice Militare, recunoscând totuși că nu a fost o alegere ușoară”, a adăugat Teodora.

Absolventa le-a mulțumit părinților, surorii sale și profesorilor, despre care spune că au ajutat-o să depășească momentele dificile și să își atingă obiectivele.

„La finalul întregii povești ce a avut multe intrigi, le mulțumesc părinților și surorii mele, care mereu mi-au ținut aripile când greutatea lor era prea mare, profesorilor care mi-au pus bazele nu doar pregătirii academice, ci mi-au conturat întregul meu caracter, reușind de la fiecare să învăț o lecție importantă, neincluse în materia predată la clasă, și lui Dumnezeu, pentru toate câte mi-a oferit”.

Tânăra le-a transmis și colegilor mai mici un mesaj.

„Colegilor mei din anii mai mici le doresc mult succes în continuare și îi îndemn să viseze și să muncească constant pentru acel ideal ce pare imposibil de atins”.

Mesajul surorii mai mari pentru Teodora

Andreea i-a transmis Teodorei un mesaj emoționant după rezultatul obținut la admitere.

Sora mai mare a încurajat-o să își urmeze propriul drum și să își construiască propriul viitor, chiar dacă cele două au ales același domeniu.

„În Univers se spune că fiecare stea trăiește aspirând spre a deveni soare, dar moare visând spre absolut. Cu toate acestea, am certitudinea că tu ești soarele propriului tău sistem solar, aflat la geneza propriei povești. Nu vei avea nevoie de lumina mea, să gravitezi condusă de vis ce nu e al tău, ci știu că, la fel ca și mine, îți vei găsi idealul potrivit pe care îl vei vrea să îl atingi”.

Andreea i-a mai transmis că va fi alături de ea, dar că alegerea drumului profesional trebuie să îi aparțină Teodorei.

„Căldura stelei mele te va atinge subtil mereu, când vei avea nevoie, dar nu te va determina să îți schimbi direcția în propriul tău Cosmos proaspăt creat. Nu uita că o diplomă îți deschide o ușă, iar caracterul îți asigură drumul spre succes”, a adăugat sora mai mare.

Nu sunt singurele surori românce care au ales același domeniu. Cristina și Marina Aldea, două surori stabilite în Arezzo, Italia, au absolvit, la câțiva ani distanță, Facultatea de Medicină și Chirurgie a Universității din Siena, obținând același rezultat de excepție.

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