De Andreea Romaniuc Archip,

”S-a rupt o bucată din mine odată cu dispariția ei”, ne-a spus îndurerată Nuami Dinescu.

Ultima lor întâlnire a avut loc la sfârșitul anului trecut, cu doar câteva zile înainte să treacă în neființă, și nimic din comportamentul jurnalistei nu prevestea tragedia care avea să se întâmple.

Cristina Țopescu a fost găsită moartă, în propria locuință, de oamenii legii, duminică, 12 ianuarie. Conform INML, cauza decesului ar fi fost un infarct suferit, cel mai probabil, în somn.

„Cristina și cu mine aveam o altfel de relație, vorbeam când putea fiecare, ea era destul de prinsă cu ale ei și îi respectam intimitatea și ea făcea la fel”, ne-a declarat Nuami Dinescu.

Pe 16 decembrie am sunat-o și mi-a spus că nu putea vorbi și mi-a zis să îi dau mesaj. Am lămurit prin mesaje, chiar avea treabă. Ne-am văzut pe 22 decembrie la marșul In Memoriam pentru eroii Revoluției. Am vorbit mult atunci, mi-a prezentat o fată, cred că tot din presă, cu care voia să înceapă un proiect, și m-a rugat: „Gândește-te pe cine mai știm să ne ajute să-l punem pe picioare” , proiect care urma să se ocupe de dresajul specializat al câinilor comunitari.

Nuami Dinescu: