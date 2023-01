Critici masive după ce o stațiune de lux din Elveția și-a adus zăpadă cu elicopterul pe pârtiile înverzite

Cercetătorul climatic Reto Knutti, de la Universitatea Tehnică din Zurich, nu a fost entuziasmat de campanie. „Nu are sens ecologic și nici nu face mare lucru”.

„Schimbarea climatică nu este un vis care se va întâmpla undeva în lume în viitorul îndepărtat. Se întâmplă aici și acum”, a punctat expertul, subliniind că „în Gstaad și în alte zone joase de schi, nu mai este nevoie de noi instalații, ci mai degrabă de o gamă diversă de oferte pentru turiști, adaptate condițiilor”.

„Turismul de schi trebuie să se gândească la cum să devină mai durabil și să abordeze provocările reale pe care le reprezintă schimbările climatice”, a cerut Knutti.

„Dacă crezi că nu poate deveni mai rău și mai absurd, vine Gstaad”, a scris, pe Twitter, politicianul GLP (Partidul Liberal Verzilor) și consilier municipal în Zurich, Serap Kahriman (32 de ani). „Nu luptați cu simptomele, ci luptați cu cauzele”, a adăugat oficialul.

Omul de știință Patrik Winiger, de la Institutul Paul Scherrer, a reacționat sarcastic la știrile legate de aducerea zăpezii cu elicopterul. „Cât de mare este amprenta de CO₂ a zăpezii transportată cu elicopterul? Întrebare pentru o comunitate elvețiană «care respectă utilizarea responsabilă a resurselor›”, a comentat el.

What’s the CO2 footprint of snow transported by helicopter?

Asking for a Swiss municipality, that „respects the responsible handling of resources” LOL#Gstaadhttps://t.co/dY2vLTmwxV pic.twitter.com/dHkW5UTh1z