O alunecare de teren a creat un tsunami cât Empire State Building

Potrivit CNN, o întreagă parte de munte din fiordul Tracy Arm s-a prăbușit în oceanul adânc în luna august. În doar câteva minute, apa a fost împinsă cu o forță uriașă, generând un tsunami local care a urcat pe versantul opus până la o înălțime de aproximativ 400–450 de metri, cam cât Empire State Building. Valul a smuls copaci, a distrus bucăți de gheață glaciare și a măturat totul în calea sa.

La doar 15 kilometri distanță, o navă de croazieră a companiei National Geographic, cu 150 de pasageri și membri ai echipajului, a început brusc să se deplaseze înapoi, trasă de curenții violenți formați în câteva secunde. Căpitanul a fost salvat doar datorită unei curbe în formă de „S” a fiordului, care a atenuat impactul direct al valului.

„Acea curbă probabil le-a salvat viața”, a spus seismologul Jackie Caplan-Auerbach, care a vorbit ulterior cu echipajul, scrie CNN.

Muntele care se mișcă: peste 1.000 de alunecări lente

Cercetătorii spun că tragedia a fost evitată doar prin noroc. Alaska este una dintre cele mai active zone din lume în ceea ce privește alunecările de teren. În prezent, oamenii de știință au identificat peste 1.000 de versanți instabili care „alunecă” încet spre mare, unii cu câțiva centimetri pe an, alții cu metri întregi.

Fenomenul este legat direct de topirea accelerată a ghețarilor. Pe măsură ce gheața dispare, munții rămân fără sprijinul natural care le stabiliza pantele. Iar când zeci de milioane de tone de rocă și sol cad brusc în apă, rezultatul este devastator: un tsunami local capabil să ridice valuri de sute de metri.

„Aruncă bolovani de mărimea unor mașini”

Specialiștii americani spun că valul produs în fiordul Tracy Arm a fost al doilea ca mărime înregistrat vreodată în Alaska, după cel din Lituya Bay, în 1958, când un cutremur a aruncat 40 de milioane de tone de rocă în apă și a generat un tsunami de 520 de metri înălțime.

„Este ca un tren de marfă care vine peste tine. Apa aruncă bolovani cât mașinile, smulge păduri întregi și le pulverizează”, a explicat profesorul Patrick Lynett, specialist în modelarea tsunamiurilor la Universitatea din California de Sud.

Cercetătorii estimează că valul din august a lovit malurile cu o forță comparabilă cu cea a unui cutremur de magnitudine mare.

Croazierele printre ghețari, o atracție în pericol

Regiunea Tracy Arm și Golful Glacier sunt printre cele mai vizitate locuri din Alaska. În fiecare vară, mii de turiști urcă pe nave uriașe pentru a vedea ghețarii care se topesc. Însă aceleași condiții care creează aceste peisaje spectaculoase fac zona din ce în ce mai periculoasă.

Geologul Bretwood Higman, care monitorizează alunecările de teren din zonă, spune că absența unui dezastru major până acum s-a datorat doar întâmplării: „Nu pentru că nu există risc, ci pentru că până acum nu s-a întâmplat să cadă un munte lângă o navă sau un sat”, a explicat el.

În prezent, doar o singură zonă, Barry Arm, aflată la 100 de kilometri de Anchorage, este monitorizată constant de autoritățile americane. Restul sunt supravegheate sporadic, prin imagini din satelit.

„Norocul nu ține la nesfârșit”

Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice accelerează fenomenul. Pe lângă topirea ghețarilor, ploile tot mai abundente și variațiile bruște de temperatură slăbesc structura munților.

„Pentru o mie de ani, gheața a ținut versanții pe loc. Când dispare, e ca și cum ai scoate cărămida de la baza unui zid”, explică geofizicianul Noah Finnegan.

Într-un scenariu pesimist, un nou colaps de munte ar putea avea loc exact atunci când o navă plină de turiști se află în apropiere. Într-un fiord îngust, unde nu există spațiu de manevră, consecințele ar fi catastrofale.

Croazierele printre ghețari, un lux tot mai riscant

Operatorii de croaziere din Alaska colaborează cu autoritățile pentru a instala sisteme de avertizare rapidă. Dar mulți recunosc că timpul de reacție ar fi de doar câteva minute: „Dacă ești într-un fiord când se prăbușește un munte, nu ai unde să fugi. Valul te lovește înainte să poți face ceva”, spune Mike Bender, căpitan de vas turistic.

Deocamdată, croazierele continuă, dar cercetătorii avertizează că acest tip de turism ar putea deveni imposibil în următorii ani, dacă instabilitatea munților și topirea ghețarilor continuă.

