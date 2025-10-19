Videoclipul postat de o utilizatoare

O utilizatoare TikTok a postat imagini cu un crocodil în piscina hotelului Sheraton Mirage din Port Douglas, sâmbătă după-amiază.

„Nu vreau să alarmez pe nimeni, dar există un crocodil în piscina Sheraton”, spune Lisa Keller în videoclipul său TikTok.

Reacția autorităților

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Mediu, Turism, Știință și Inovare din Queensland a confirmat, duminică, faptul că rangerii pentru protecția faunei sălbatice au răspuns la un raport de observare a unui crocodil făcut prin intermediul aplicației QWildlife.

„Rangerii pentru protecția faunei sălbatice au îndepărtat și relocat un crocodil pe 18 octombrie, în urma unui raport prin aplicația QWildlife despre prezența acestuia într-o piscină dintr-un hotel din Port Douglas”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Oficialii au plasat semne de avertizare cu privire la crocodili în zonă. Ei au îndemnat publicul să raporteze orice remarcă a crocodililor.

Recomandări Dan Byron, solistul și fondatorul trupei byron: „Suntem un popor paradoxal. E ironic că începem să dăm vina pe oamenii care încearcă să repare și îi ridicăm în slăvi pe cei care au stricat“

Un alt caz este reprezentat de poliția rusă care a avut o adevărată surpriză când în timpul unei percheziții într-o casă din Sankt Petersburg au găsit în beci un crocodil de Nil care trăia într-un mic lac din subsol.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE