„Întunecos și ticălos”, începe analistul politic postarea pe Facebook, referindu-se la Nicușor Dan, și spunând că Veștea a fost desemnat cu acordul șefului PSD, Sorin Grindeanu, iar președintele ar vrea să spargă PNL și „să-l lipească cu scuipat de PSD”.

„În sfârșit, N. Dan își dă visul pe față: să spargă PNL și să-l lipească cu scuipat de PSD. Veștea, prim-vice PNL, a fost desemnat, ca și consumabilul Tomac, cu acordul lui Grindeanu și compania. Prima lui misiune – să-i rupă picioarele președintelui PNL Ilie Bolojan. Pe lângă acel «ceva întunecos și rece» pe care îl simțeam în campania electorală în N. Dan, mai adaug un cuvânt: ticălos”, a comentat Cristian Tudor Popescu.

În P.S.-ul mesajului transmis, CTP spune că Nicușor Dan, după modelul Klaus Iohannis, vrea să aibă un cuplu Grindeanu-Veștea.

„De fapt, N. Dan vrea să-și aranjeze și el, ca Iohannis, un cuplu Ciolacu-Ciucă sub forma Grindeanu-Veștea”, a încheiat Cristian Tudor Popescu.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat duminică faptul că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe Adrian Veştea. Veştea a precizat că îşi asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, subliniind că îşi doreşte un guvern politic, care să îşi asume reforme reale.

Misiunea lui Adrian Veștea este dificilă. România se află într-o criză politică prelungită, după căderea Guvernului Bolojan și după eșecul lui Eugen Tomac de a forma o majoritate.

Pentru a ajunge premier cu drepturi depline, Veștea trebuie să își formeze echipa, să propună programul de guvernare și să obțină votul Parlamentului. Pentru Nicușor Dan, desemnarea lui Veștea este și o mișcare prin care pune presiune pe PNL.

Deși este membru PNL din 1994, Adrian Veștea nu are, în acest moment, un mandat oficial din partea partidului pentru a forma Guvernul. Asta înseamnă că desemnarea făcută de Nicușor Dan deschide o rundă dificilă de negocieri, inclusiv în interiorul liberalilor, unde sprijinul politic pentru echipa pe care o va propune trebuie clarificat rapid.

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