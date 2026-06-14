PNL a anunțat la mijlocul săptămânii că nu susține un guvern format de Eugen Tomac, iar premierul desemnat a înțeles că fără un sprijin politic de la mai multe partide nu va putea trece prin Parlament noul executiv. Și-a depus mandatul și Nicușor Dan a anunțat că a desemnat un marcant membru PNL să formeze un nou Guvern. Adrian Veștea e prim vicepreședinte PNL și face parte din Biroul Politic al Partidului.

Numai că Veștea, care e președintele Consiliului Județean Brașov ales pe listele PNL, nu are mandat de la partid să preia funcția de premier. Iar conducerea PNL discută chiar în aceste momente ce se va întâmpla cu Adrin Veștea și dacă partidul îi va acorda mai departe sprijin politic.

„Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal. Am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al treilea mandat de președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare”, a declarat premierul desemnat, la Cotroceni, duminică de dimineață, după ce Nicușor Dan a anunțat desemnarea sa pentru a încerca formarea unui nou Guvern.

Veştea a precizat că îşi asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, subliniind că îşi doreşte un guvern politic, care să îşi asume reforme reale. Numai că un Gvern politic înseamnă inclusiv sprijin PNL, care, susțin sursele Libertatea, a fost luat prin surprindere de faptul că Veștea a acceptat nominalizarea.

Ilie Bolojan, președintele PNL, a transmis la scurtă vreme după nominalizarea lui Veștea un mesaj: „Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD. Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială. În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială.”

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