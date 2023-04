Reacția acestuia vine după ce imaginile cu accidentul, surprinse de camerele de supraveghere din zonă, au ajuns în spațiul public. Pe imagini poate fi observat tânărul care se apleacă și ajunge în fața mașinii și se vede cum mașina condusă de Monica Odagiu frânează și virează spre stânga în momentul impactului.

„Am văzut acum filmul accidentului mortal în care este implicată doamna Monica Odagiu. Tânărul care a murit, după părerea mea, s-a dus spre moarte. S-a ridicat brusc de pe scaunul din refugiul stației RATB. Dacă ar fi venit alergând, în poziție verticală, exista posibilitatea să fie săltat pe botul mașinii, să ajungă eventual pe parbriz și, având în vedere viteza nu prea mare a vehiculului, să cadă apoi lateral. Cu o anume probabilitate de a nu fi rănit letal”, a scris Cristian Tudor Popescu (CTP), într-o postare intitulată „Cu capul înainte”.

În schimb, remarcă jurnalistul, tânărul de 35 de ani „s-a aplecat la 90 de grade, ajungând jos, cu capul înainte în fața roților și barei de protecție, unde șansele de supraviețuire sunt minime”.

„Potrivit necropsiei, traumatismul cranio-cerebral l-a ucis. În 40 de ani de șoferie, am văzut și am avut niște evenimente de circulație cu pietoni – am reușit să evit de fiecare dată punerea în pericol a vieții lor. În cazul de pe Știrbei Vodă, nu cred că aș mai fi putut”, conchide CTP.

Recomandări Afacerea de 50 de milioane de euro a lui Copos: A împrumutat bani de la CEC să ridice o clădire, iar banca de stat a devenit chiriaş şi îi plăteşte ratele

Potrivit Digi FM, anchetatorii merg pe două piste: fie tânărul s-a aruncat în fața mașinii, fie s-a împiedicat și dezechilibrat, apoi a căzut pe stradă în fața mașinii conduse de Monica Odagiu.

Accidentul s-a produs în după-amiaza zilei de duminică, 9 aprilie, pe strada Știrbei Vodă, în zona Bisericii Luterane din București.

Într-o primă reacție după accident, actrița a susținut că tânărul „s-a aruncat în fața mașinii”. „A așteptat până în momentul în care să nu mai am ce să fac și s-a aruncat în fața mașinii”, a spus Monica Odagiu la locul accidentului, conform Antena 3.

Actrița a fost testată cu aparatul alcooltest și cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind zero. Cercetările poliției în acest caz continuă.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Fost fotbalist legendar, aflat în vizită în România, batjocorit într-un parc din Craiova. „De unde ți-ai luat, mă, mersul ăsta?” Cum a reacționat. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Băutura de care Liviu Dragnea nu s-a atins până la 58 de ani. În pușcărie a încercat-o prima oară

Viva.ro Cum arată Nelu Curcă din La Bloc, la 15 ani de când s-a retras din televiziune. De ce s-a mutat la mănăstire: 'Adulterul...'

TVMANIA.RO Ce face Horia Vîrlan de când nu mai are emisiune. De ce nu mai are contract cu Prima TV

Observatornews.ro ANIMAŢIE. La 33 de ani, Alexandru s-a aruncat în faţa maşinii condusă de Monica Odagiu. Ce arată rezultatul necropsiei

Știrileprotv.ro O fabrică uriașă se va construi în România. Va fi cea mai mare din Europa pe nișa ei

FANATIK.RO Culisele arestării lui Dan Diaconescu, la “Profeţiile lui Mitică”: „Miza e George Simion, președintele AUR!” Video exclusiv

Orangesport.ro EXCLUSIV! Gigi Becali se mută din casa din Pipera într-un ”palat” de 20 mil. €, lângă Bucureşti. FOTO! Cum arată

Unica.ro Elena Băsescu, schimbare totală de look. Cum arată fata cea mică a fostului președinte, la 42 de ani

HOROSCOP Horoscop 11 aprilie 2023. Berbecii încep o perioadă mai dinamică, în care vor dori să facă mai multe deplasări, să întâlnească oameni noi