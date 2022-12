Potrivit postării făcute sâmbătă, 10 decembrie, de CTP, George Simion a fost primit cu ostilitate la Târgul de carte Gaudeamus de la Romexpo.

„În după-amiaza zilei de sâmbătă, la Târgul de carte «Gaudeamus», şi-a făcut apariţia, însoţit de gărzi, George Simion, preşedintele AUR. Obişnuit să fie înconjurat doar de oamenii bine instruiţi de către aparatul de Partid, Simion a întins mâna primei persoane care i-a ieşit în cale”, a scris Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul a prezentat apoi dialogul lui George Simion cu acea persoană:

„- Bună ziua, spune Simion.

– Bună ziua, nu aveţi ce căuta aici, răspunde persoana.

– De ce nu?

– Dumneavoastră nu ştiţi să citiţi, vă faceţi de râs.

– Ştiţi dumneavoastră sigur chestia asta?, întreabă Simion.

– Da, sunteţi o ruşine!

– Să vă dea Dumnezeu sănătate!, îi spune Simion, apoi pune mâna pe umărul persoanei de lângă şi continuă: şi familiei dumneavoastră.

– Asta cu familia e o ameninţare de tip mafiot?”.

Apoi, potrivit lui CTP, „Simion a părăsit rapid perimetrul, acompaniat de privirile încruntate ale celor din alai, care ţinteau cele două elemente duşmănoase, şi şi-a continuat traseul prin zonele mărginașe ale târgului, unde se găsesc editurile mici”.

Ulterior, scriitorul Igor Bergler a scris pe pagina sa de Facebook, redistribuind postarea lui CTP, că el este cel care i s-a adresat liderului AUR: „Doar ca să ştiti. Despre mine e vorba”.

Ce spune George Simion

Liderul AUR a oferit duminică, 11 decembrie, propria versiune, afirmând că a stat aproximativ două ore la târgul de carte, a salutat şi a fost salutat de sute de oameni.

George Simion a calificat drept fake news informaţia prezentată de CTP, a negat că a fost însoţit de gărzi de corp, spunând că persoanele care îl însoţeau erau trei colegi de partid, a informat news.ro.

„De fapt, eu am stat în total circa două ore la târgul de carte, am salutat şi am fost salutat de sute de oameni (nu neapărat că m-ar simpatiza persoanele respective), iar de plecat am plecat pentru că mă grăbeam la un post de televiziune, nu că m-ar fi fugărit cineva”, a transmis Simion.

El a adăugat că şi-a cumpărat cărţi şi că, deşi s-a întâlnit cu persoane considerate „adversari politici serioşi”, nu şi-au adresat injurii.

„Îmi pare rău să îl anunţ pe Cristian Tudor Popescu dar cât am fost la Romexpo, în afară de a cumpăra cărţile de care sunt interesat, am dat chiar şi peste adversari serioşi, politici, chiar din rândul celor pe care îi acuzăm, cum ar fi Raed Arafat sau Adrian Cioroianu, şi nu ne-am dat în cap, nici nu ne-am adresat injurii, cadrul fiind totuşi un târg de carte”, a mai afirmat el.

