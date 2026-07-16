În cadrul emisiunii „Spynews TV Live”, prezentată de Mara Bănică, fostul internațional a făcut dezvăluiri despre sumele care i-au intrat în cont. Gabi Tamaș a vorbit fără ocolișuri despre banii pe care i-a câștigat în perioada în care a fost fotbalist profesionist.

Invitat în emisiunea „Spynews TV Live”, prezentată de Mara Bănică, Gabi Tamaș a fost întrebat direct despre sumele pe care le-a câștigat din fotbal.

„Ai câștigat mult din fotbal?”, l-a întrebat Mara Bănică.

„Da”, a răspuns Gabi Tamaș.

„Câte milioane?”, l-a întrebat Mara Bănică.

„Multe”, a răspuns Gabi Tamaș.

„Le-ai investit?”, l-a întrebat Mara Bănică.

„Am și investit și am și cheltuit. Am dat la toată lumea, eu sunt mână largă. Am dat mai mult decât am investit. Nu am de ce să mint, ăsta sunt eu”, a spus Gabi Tamaș.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Și Ioana nu s-a supărat?”, l-a întrebat Mara Bănică.

„S-a mai supărat, i-a mai trecut”, a răspuns Gabi Tamaș.

„Adică ai făcut cadou milioane de euro?”, l-a întrebat Mara Bănică.

„Da. Mie mi-a plăcut să se simtă lumea bine cu mine, adică sunt plătitor, cum se spune”, a răspuns Gabi Tamaș în cadrul emisiunii Spynews TV Live.

Gabi Tamaș, câștigătorul show-urilor de la Antena 1

Gabi Tamaș a fost încoronat în 2026 campion la Survivor România, după ce în urmă cu aproximativ un an a câștigat, alături de Dan Alexa, show-ul Asia Express. Ambele emisiuni difuzate de Antena 1 i-au umplut contul fostului fotbalist, care a decis să pună pe pauză noua lui carieră de conducător în lumea sportului, pentru a pleca în experiențele de la celebrul post de televiziune.

În primul rând, Gabriel Tamaș a obținut 100.000 de euro de la Antena 1 pentru că a câștigat Survivor România 2026. Însă la această sumă se adaugă și banii pe care i-a primit în momentul în care a semnat contractul, sumă care a rămas confidențială.

În plus, fostul fotbalist ar fi fost remunerat și cu 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană, după cum notează Cancan. Și, pentru că a rezistat timp de 22 de săptămâni la Survivor România, la un calcul simplu rezultă că a mai primit 55.000 de euro! Astfel, pentru întreaga lui aventură la Survivor România 2026, Gabi Tamaș s-ar fi întors în România mai bogat cu cel puțin 155.000 de euro!

De asemenea, Gabi Tamaș a primit pentru participarea la Asia Express 2025 suma de 64.500 de euro.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE