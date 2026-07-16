Ucraina suferă de o lipsă de muniție pentru aceste sisteme americane de apărare antiaeriană, considerate cele mai eficiente împotriva rachetelor balistice rusești și intens solicitate pentru a proteja capitala sa, Kiev, care este atacată din ce în ce mai des. Ultimul atac cu rachete balistice a avut loc în noaptea de miercuri spre joi și s-a soldat, potrivit unui bilanț preliminar, cu doi morți.

„Estimăm că până la sfârșitul anului 2026 vom dobândi capacitatea de a produce din punct de vedere tehnic propriile noastre rachete cu o echipă ucraineană. Rachete americane fabricate de propriile noastre forțe”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă ținută în cadrul summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, organizat la Kiev.

„Lucrăm în prezent la licențele Patriot”, a adăugat șeful statului ucrainean.

Președintele american Donald Trump și-a anunțat săptămâna trecută, cu ocazia unei apariții în fața presei alături de Volodimir Zelenski în marja summitului NATO de la Ankara, intenția de a autoriza Ucraina să fabrice rachete destinate bateriilor Patriot.

Modalitățile și calendarul unei eventuale licențe de producție pentru rachetele PAC-3 nu au fost însă precizate, notează AFP.

Potrivit publicației Kyiv Independent, care citează un oficial ucrainean, compania american Lockheed Martin este de acord să ofere Ucrainei licențele necesare.

Zelenski afirmase încă de săptămâna trecută că dorește să obțină această capacitate „cât mai repede posibil” pentru a începe producția în Ucraina.

Chiar și în cazul unui acord rapid asupra licențelor, implementarea unei astfel de capacități industriale ar urma să dureze mai mult de un an și nu va permite satisfacerea nevoilor imediate ale Ucrainei, subliniază AFP.

În același timp, stocurile americane de rachete interceptoare sunt, de altfel, sub presiune pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Potrivit grupului de experți americani FPRI, fabricarea unei rachete PAC-3 MSE necesită 24 de luni, iar a motorului său – 30 de luni.

Pe de altă parte, nouă țări europene și Ucraina au anunțat luni înființarea unei coaliții pentru dezvoltarea unui sistem antiaerian european.

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