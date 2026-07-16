Singura etapă de drift pe timp de noapte din Europa revine la Transilvania Motor Ring

După succesul etapelor urbane organizate la Ploiești și București, Campionatul Național de Drift ajunge în județul Mureș pentru cea de-a treia etapă a sezonului. Evenimentul de la Transilvania Motor Ring se remarcă atât prin desfășurarea sa în regim nocturn, cât și prin prezența unui număr impresionant de concurenți internaționali.

La start și-au anunțat participarea piloți din România, Bulgaria, Ucraina, Ungaria, Republica Moldova și Slovenia. Printre favoriți se numără Gabi Imre jr, Natalia Iocsak, Claudiu Adam, Cătălin Trifan și Cristian Tauru. De asemenea, liderul la zi al campionatului, bulgarul Iskren Iliev, vine hotărât să își consolideze poziția într-una dintre cele mai spectaculoase etape ale sezonului.

Programul competiției debutează joi, cu prezentarea oficială a piloților și o sesiune Meet & Greet cu fanii, programată de la ora 16.30, în parcarea Shopping City Târgu Mureș.

Începând de vineri, acțiunea se mută pe circuitul Transilvania Motor Ring. De la ora 15.00 sunt programate sesiunile de antrenamente, iar seara va începe cu parada tuturor piloților. Calificările se vor desfășura în regim nocturn: categoria SemiPro de la ora 22.30, iar categoria Pro de la ora 1.00.

Sâmbătă, 18 iulie, sunt programate ultimele antrenamente, urmate de duelurile eliminatorii. Battle-urile vor avea loc tot pe timp de noapte, cu start la ora 21.30 pentru categoria SemiPro. În intervalul 0.00 – 2.00 va fi o pauză, iar fanii vor putea urmări finala Cupei Mondiale la fotbal pe un ecran imens amenajat în interiorul circuitului. Ulterior, de la ora 2.00 vor începe battle-urile de la divizia Pro. Festivitatea de premiere este estimată în jurul orei 4.00, în dimineața de duminică.

Situat în apropiere de Târgu Mureș, Transilvania Motor Ring este cel mai mare circuit permanent de motorsport din România. Etapa organizată de RoDrift este unică în Europa, fiind singura competiție de drift ale cărei battle-uri se desfășoară integral pe timp de noapte, pe un traseu special iluminat pentru concurs.

Pe lângă spectacolul din competiție, spectatorii vor avea acces la o zonă de campare, food court, spații de relaxare și demonstrații speciale. După ce ediția de anul trecut a atras aproximativ 5.000 de spectatori, organizatorii estimează o prezență similară și în acest weekend. Prețul biletelor pornește de la 70 de lei, iar fanii vor avea ocazia să trăiască experiența driftului din postura de copilot, într-o tură alături de pilotul favorit.

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