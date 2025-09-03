Balul dictatorilor de la Beijing și curajul lui Novak Djoković

Cristian Tudor Popescu a început una dintre cele mai tăioase postări din ultima vreme ironizând prezența foștilor premieri români Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la cel mai important eveniment organizat în China, alături de lideri autoritari din toată lumea.

„La balul dictatorilor de la Beijing au fost invitați și prezenți foștii premieri ai României, Năstase și Dăncilă. Bag seama că s-au dus cu gândul să-i ia fața lui Dumnezeilă, că vin Rusia și China peste noi și o să-i replanteze în capul mesei la Palatul Victoria”, a scris jurnalistul.

Vučić, între Putin și Xi Jinping

În același context, Popescu a remarcat și rolul jucat de Aleksandar Vučić, președintele Serbiei, la reuniunea din Beijing. „Președintele Vučić, un demn urmaș al criminalului de război Slobodan Milošević, aplecător în fața lui Putin, Ping și ce dictator s-o mai găsi pe la chermeza cu arme până-n dinți de la Beijing”, notează gazetarul. Pentru CTP, imaginea este cea a unui lider care își caută sprijin în tabăra autoritară globală.

Djoković, de partea protestatarilor

Într-un contrast puternic cu acest tablou, Novak Djoković alege să se poziționeze împotriva regimului lui Vučić. În Serbia, tinerii și studenții protestează de luni de zile împotriva corupției, fiind reprimați violent de autorități. În loc să accepte glorificarea din partea statului, Djoković a declarat că este alături de cei bătuți și gazați pe străzi.

„Mă surprinde și mult mă bucură ce face Novak Djoković. Nu pe terenul de tenis, unde e de mult GOAT – acum, la US Open, nu mai are a bate decât propriile sale recorduri stelare –, dar în lupta pentru dreptate pe care o duce Serbia”, a scris Cristian Tudor Popescu.

Presa lui Vučić îl atacă dur

Poziția lui Djoković nu a rămas fără urmări. Presa controlată de putere l-a numit „trădător”, „rușinea țării”, „fals patriot” și chiar „un nimeni”. „Și, pe deasupra, mă gândesc ce i-o zice familia lui, taică-su, maică-sa, nevastă-sa, vedete ale naționalismului conspiraționist cretin…”, a adăugat CTP, subliniind și presiunea venită din partea celor apropiați.

Dar, pentru gazetar, gestul sportivului are o semnificație majoră:

„Pentru că are curajul și forța de a fi alături de cei bătuți, gazați și hăituiți, împotriva unei puteri care până ieri îl ridica în slăvi, Nole își spală mult din păcatele ce atâta m-au mâhnit… Omul Nole se apropie de măreția sportivului Novak Djoković.”

