Un kilogram de corn de rinocer poate ajunge să coste la 10 milioane de coroane (415.000 de euro) pe piața neagră, o sumă care îi motivează pe braconieri să își asume riscuri majore.

Volumul „Piraña”, scris de Rudie van Rensburg, originar din Bloemfontein (Africa de Sud), reușește să prezinte povestea într-un ritm alert, potrivit pentru lectură pe plajă, în autobuz sau în avion, și publicat de Editura Víkend, oferă o incursiune captivantă în această lume sumbră, în care coarnele de rinocer, care sunt compuse din aceeași substanță ca unghiile umane, sunt mai valoroase decât aurul sau cocaina.

Personajul principal, detectivul Kassie Kasselman, își desfășoară investigațiile sub razele fierbinți ale soarelui din sudul Africii.

Povestea sa ia o turnură dramatică atunci când fostul său coleg, devenit dependent de droguri și ajuns fără adăpost, dispare fără urmă.

Kassie se angajează să-l găsească pentru familia acestuia, dar descoperă rapid că a intrat într-un joc periculos, cu oameni fără scrupule.

Cartea nu se limitează doar la o poveste de mister captivantă, ci explorează și laturile mai puțin cunoscute ale societății sud-africane, precum și un crâmpei din istoria Ugandei, de unde, după lovitura de stat din 1985, mulți descendenți ai coloniștilor europeni au migrat în Africa de Sud.

„Este fascinant să observăm cum o credință nefondată în puterile magice ale cornului de rinocer a generat o piață de miliarde în Asia și a dus aceste animale magnifice pe cale de dispariție”, notează criticul Kristýna Beránková.

Rinocerii nu sunt vânați pentru pielea lor, ca tigrii, sau pentru colți, ca elefanții, ci pentru că oamenii sunt convinși că praful obținut din coarnele lor poate vindeca boli grave precum cancerul, impotența sau chiar SIDA.

Pe lângă intriga palpitantă, cartea este un semnal de alarmă asupra consecințelor devastatoare ale braconajului și ale piețelor negre care prosperă pe seama distrugerii faunei sălbatice.

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