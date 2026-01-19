Restaurantele din Viena impun taxe pentru locurile rezervate și neutilizate. Daniel Aleksic, proprietarul localului „mozart&meisl” din Döbling, districtul 19 al capitalei austriece, a explicat că a introdus o taxă de 25 de euro pentru fiecare persoană care rezervă și nu se prezintă.

Această decizie vine ca urmare a pierderilor financiare cauzate de absența clienților care nu își respectă rezervările.

„Am implementat această taxă pentru a asigura o planificare mai sigură”, a declarat Aleksic.

Pregătirea meselor necesită mult timp și resurse, iar costurile fixe, cum ar fi chiria și achiziția alimentelor, rămân neschimbate, indiferent de numărul de clienți prezenți.

În plus, personalul restaurantului trebuie plătit chiar și atunci când numărul clienților este mai mic decât cel prevăzut.

Un exemplu concret al impactului negativ al absenței clienților este când se pregătește mâncare pentru 50 de persoane, dar doar 20 se prezintă.

Nu există nimic mai frustrant decât să arunci 30 de porții de mâncare.

Taxa „no-show” este și o măsură împotriva risipei alimentare, pe lângă reducerea pierderilor financiare.

Tot mai mulți proprietari de restaurante recurg la astfel de măsuri, deoarece costurile în sectorul gastronomic cresc constant, iar absențele neanunțate pot cauza pierderi semnificative.

Regula nu este însă rigidă: rezervările pot fi anulate gratuit cu cel puțin două ore înainte de ora stabilită, fie prin telefon, fie prin e-mail. După acest termen, taxa de 25 de euro devine aplicabilă.

Aleksic consideră că rezervările ar trebui să fie privite ca un angajament serios, nu ca o eventualitate.

Deși, până acum, restaurantul său nu s-a confruntat cu situații extreme, decizia de a introduce această taxă vine ca urmare a mai multor incidente din 2025.

Proprietarul consideră că această „nepolitețe” de a nu se prezenta la rezervări a devenit frecventă în urma pandemiei de COVID-19.

În ceea ce privește utilizarea taxei, Aleksic ia în considerare și posibilitatea de a dona sumele strânse, subliniind că obiectivul său nu este să se îmbogățească prin această măsură.

