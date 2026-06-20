Cu cifrele pe masă. Rezultatele politice ale puciștilor PNL care au dat în judecată partidul

16 aleși PNL sunt pe lista celor care au dat în judecată partidul pentru două decizii de la Biroul Politic Național de luni, pentru a nu fi dați afară dacă decid să susțină Guvernul Veștea prin prezență într-un minister sau vot în plen.

Cei 16 sunt, potrivit ordinii alfabetice, următorii: Monica Cristina Anisie, Andrei Baciu, Sorin Mihai Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Ștefana Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Sorin Prișcă, George Scarlat, Ionuț Marian Stroe, Mihai Veștea, Mihai Sebastian Rusu și Eduard Tatian Mititelu.

Singurul parlamentar din filială

În primul rând, în cadrul acestora se remarcă persoanele unde întreaga filială are un singur ales. Iar în această categorie sunt Mihai Culeafă, Ion Iordache, Ciprian Pandea și George Scarlat.

Mihai Culeafă e singurul parlamentar PNL de Mehedinți. Culeafa a fost ales deputat, după ce organizația din care face parte a luat la parlamentare 16,20%. Pe de altă parte, Ion Iordache e deputat și conduce filiala Gorj. La localele din 2024 a candidat la șefia CJ și a luat 28,96%, dar social-democratul Cosmin Popescu a avut 45,71%. Șase luni mai târziu a deschis lista de Camera Deputaților. În trecut fusese senator. PNL Gorj a luat 10,15%, iar Iordache e singurul parlamentar de Gorj. Gorjul a fost una din cele mai sclabe filiale.

Și șeful PNL Călărași a trecut de la senator la deputat. O alegere bună, pentru că PNL Călărași are doar mandatul de deputat al lui Pandea, după ce filiala liberală a obținut 17,24%. La rândul său, George Scarlat conduce PNL Galați și e deputat. Cele 10,57% din voturi abținute de filiala pe care o conduce i-au asigurat doar lui mandatul.

Performanța Alinei Goghiu, unu din nouă

Alina Gorghiu conduce PNL Argeș și este singura reprezentantă la Camera Deputaților. În total, Argeșul are noua mandate de deputați, dar PNL a obținut local doar 10,74%

Nicolae Pauliuc este singura senatoare PNL de Ilfov. La Ilfov sunt însă doar două mandate de senator. În Brașov, Mihail Veștea, care este rudă cu Adrian Veștea, după cum a dezvăluit Cotidianul, este singurul senator PNL din cei patru din județ. 16,92% a luat PNL la Senat. Eduard Tatian Mititelu este singurul deputat de Botoșani. 18,14% a luat PNL Botoșani la Camera Deputaților, ceea ce le-a permis să obțină doar unul din șase mandate la acest for.

Cazul București și celelalte filiale

Din cei care au dat în judecată partidul sunt câțiva de pe listele de deputați sau senatori din București. Din rândul deputaților sunt Andrei Baciu și Ionuț Stroe, amândoi lideri de organizații de sector, adică 3 și 4, pe care Ilie Bolojan îi avea în vedere pentru demitere de la cârma acestora pentru rezultatele forte slabe din alegeri.

De la Senat sunt Monica Anisie și Sorin Cîmpeanu. Monica Anisie conduce PNL Sector 2, o filială care a luat puțin peste 13%. Cea mai slabă organizație din București e PNL Sector 3, cu 12,75% la Camera Deputaților. La Cameră, PNL a obținut cinci mandate din 29, la Senat a obținut două din 13.

Ceilalți disidenți alăturați puciului

Cei patru aleși care au mai dat în judecată partidul sunt din filiale ca Brașovul (de unde vine și Adrian Veștea) și Giurgiu. Sunt cazurile Sebastian Rusu și Aneta Matei.