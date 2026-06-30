Potrivit Poliției Române, noul cuantum va intra în vigoare automat, fără modificări ale Codului Rutier.

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va crește la 4.325 de lei de la 4.050 lei, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 146/2026.

În aceste condiții, și valoarea punctului de amendă va crește de la 216,25 lei la 202,5 lei, de la 1 iulie.

Creșterea este de 13,75 lei pentru fiecare punct-amendă, adică aproximativ 6,8%.

Conform articolului 98 alin. (2) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice „un punct-amendă reprezintă 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată”.

Astfel, majorarea salariului minim duce automat la creșterea sancțiunilor rutiere.

Noile valori vor afecta toate clasele de sancțiuni de la 1 iulie 2026:

Clasa I (2-3 puncte): 432,50 – 648,75 lei

Clasa a II-a (4-5 puncte): 865 – 1.081,25 lei

Clasa a III-a (6-8 puncte): 1.297,50 – 1.730 lei

Clasa a IV-a (9-20 puncte): 1.946,25 – 4.325 lei

Clasa a V-a (persoane juridice, 21-100 puncte): 4.541,25 – 21.625 lei

Autoritățile precizează că nu se modifică sistemul de sancțiuni sau punctele de penalizare, ci doar valoarea punctului-amendă.

Șoferii vor putea în continuare să achite jumătate din minimul amenzii în termenul legal.

De la 1 iulie 2026, toate contravențiile rutiere vor fi sancționate cu valori mai mari, proporțional cu noul nivel al salariului minim.

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