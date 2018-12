Artista avea o relație cu o femeie, care se cheamă Fraga. Cele două au vorbit deschis despre relația lor în timpul unei emisiuni.

„Dragostea înseamnă să fii fascinată de cineva, să admiri pe cineva, iar persoana cealaltă să fie la fel de fascinată și să te admire pe tine. Altfel nu poate fi… nu este dragoste prin posesivitate și gelozie sau impunere de niciun fel. Eu am ales să fac exact opusul, instinctiv”, a dezvăluit atunci Anca Pop.

„Mama își făcea griji de ce o să zică lumea”

„Ce făcuse mama mea, adică să te căsătorești cu un bărbat, să-i gătești, nu mi s-a părut normal și atunci eu am ales exact opusul, deci am fost teribilistă, rebelă, am făcut tot ce se putea, ca experiment sexual.

Mi se pare foarte grav ce observ la femei, inclusiv la mama mea, înțeleg și istoria din spate, mi-a povestit că mama ei îi spunea, de exemplu, că femeia este WC-ul bărbatului.

După aia, mama ei a murit când mama mea avea 14 ani și a rămas cu un tată, care era mai strict și alcoolic și îi zicea să aibă grijă de comoara asta că este singura chestie care o să te salveze. L-a întâlnit pe tata, care era un băiat bun și umbla după ea, a curtat-o foarte mult timp, iar mătușile mele au sfătuit-o să se mărite, că-i băiat bun.

Dar de fapt, mami a vrut să meargă la București, să facă facultate de teatru, ar fi fost o bună actriță. Mama își făcea griji de ce zice lumea din oraș, când a aflat că sunt lesbiană și m-a deranjat foarte tare tonul”, spunea Anca Pop.

