În ediția de vineri, 13 noiembrie, The Guardian a dedicat o pagină din suplimentul său documentarului românesc Colectiv.



Intervievați de „The Guardian”, regizorul Alexander Nanau și jurnalistul Cătălin Tolontan au explicat contextul românesc de după Colectiv.



Titlul articolului din The Guardian este “A bunch of thugs, pretending to be politicians”, un citat din regizorul filmului Colectiv, care spune că felul în care au tratat politicienii cazul de la Colectiv s-a prelungit și în prezent, și că e un simptom a ceea ce trăim și azi în România.