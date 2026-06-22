Congresul Extraordinar, care nu era în plan în urmă cu o lună, l-a făcut pe Ilie Bolojan șef cu „mână forte” peste partid până în 2030. Ceea ce înseamnă că va prinde alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și chiar și prezidențialele, dacă nu intervine un cataclism politic. A fost un cadou neluat în calcul, oferit de echipa adversă condusă de Thuma, care putea forța debarcarea lui Bolojan anul viitor, când Bolojan nu mai era premier și i se termina mandatul din fruntea partidului.

Strategia pentru noua echipă

Rezultatul acestui cadou a fost consolidarea PNL în jurul lui Bolojan. Pentru că dincolo de criticile venite de la colegi, oamenii menționați în moțiunea „Modernizare cu rădăcini” îmbină experiența cu oamenii mai noi în politică, generațiile ajunse la maturitate cu cei mai tineri. În primul rând, Dan Motreanu era varianta care împăca partidul pentru funcția de prim-vicepreședinte, după retragerea lui Ciucu. Motreanu e un liberal foarte cunoscut în partid și un păstrător al memoriei instituționale. De asemenea, de multe ori s-a poziționat altfel decât șeful statului, când numele lui era Klaus Iohannis, și chiar decât șeful de partid.

Culisele Congresului PNL. Război total contra PSD, discurs virulent anti-sistem și pariul de moment

Pentru Robert Sighiartău funcția de secretar general înseamnă revenirea la o poziție pe care a mai ocupat-o între 2017 și 2021. La acel moment, era doar tânărul cu cea mai mare responsabilitate, dar acum este văzut ca una din cele mai constante voci anti-PSD, inclusiv în perioada Ciucă. Într-o intervenție de după Congresul PNL, Antonescu îl făcea „băsist” pe Sighiartău. O etichetă care se dorește o jignire, dar care pentru filonul PDL in noul PNL, dar și parte a electoratului este, de fapt, un avantaj stategic.

În rândul vicepreședinților, Bolojan a împăcat atât forțele regionale (Mircea Abrudean – Cluj; Florin Roman – Alba; Ioan Popa – Caraș Severin sau Alexandru Muraru – Iași), cât și necesitatea de a veni cu oameni noi, precum, Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu, da și cu generația mai tânără din interiorul PNL. Este cazul Gabrielei Horga, principala voce pe finanțe în Senat, dar care are și un sprijin puternic în partid, Dan Motreanu, precum și Siegfried Mureșan, cureaua de legătură cu PPE și negociatorul-șef al PE pentru noul buget multianual.

Revenind la distribuția vicepreședinților, deși unele voci publice s-au declarat nemulțumite de cooptarea lui Roman, liberalul are un rol și chiar calități importante. Roman este omul care de fiecare dată a stat aproape de revendicările armatei de primari și consilieri, a fost vocea lor și a luat pulsul. Pe această zonă și în vederea bătăliilor electorale, rolul său s-ar putea să fie mai important decât pare la prima vedere.

Mâna invizibilă și omul de la masa transpartinică a Puterii  

De la microfonul central al Congresului PNL s-au auzit discursuri virulente despre modul cum merg lucrurile în Justiție, cum sunt făcute dosare la ordine și cum se simte o mână puternică a instituțiilor de forță.

Au vorbit de acest lucru mai ales Ciprian Ciucu, cât și Robert Sighiartău. De altfel, PNL a declarat război deschis „sistemului” și „pădurii”. Însă, niciunul dintre vorbitori nu a pronunțat literele instituțiilor cu probleme. În aceeași zi, șeful unei instituții cu trei litere, SPP, adică Lucian Pahonțu, conducător al instituției de 21 de ani, apărea în câteva fotografi la Bruxelles, alături de Nicușor Dan, Rareș Bogdan, Eugen Tomac și Victor Negrescu.

Pericolul guvernării

Echipa Bolojan și PNL se lovesc de primul test major. Azi, cel mai probabil, va fi dusă până la capăt procedura de învestire a Guvernului Veștea. În noul cabinet găsim nume ca Alina Gorghiu, Monica Anisie sau Sorin Cîmpeanu, adică aripa „puciștilor”. „Alina Gorghiu e vicepremier și asta spune totul, dacă ea deține cea mai înaltă funcție a unora dați afară pe ușa din dos a partidului”, a precizat un lider PNL pentru Libertatea.

Culisele Congresului PNL. Război total contra PSD, discurs virulent anti-sistem și pariul de moment

Teoretic, însă, liberalii puciști nu sunt dați afară din partid până când nu încep procedurile parlamentare. Plus că aceștia au contestat posibila excludere, deși noua conducere are la îndemână Statutul care este un atu important.

La învestirea Guvernului Veștea se vor separa apele și pe lângă puciștii, care deja se judecă în procese cu partidul, și ar mai putea apărea câteva nume noi. Atât pentru moment. Dar pe viitor ar putea fi momiți primarii. Mai mult, va urma o luptă în instanță pe legalitatea excluderilor.

Eșecul Cabinetului Veștea ar da și mai mult vânt echipei Bolojan, care va pune și mai mult presiune pe PSD și Nicușor Dan. Însă până la acest scenariu, echipa Bolojan, unde nu există niciun reprezentant al opoziției interne, trebuie să treacă de instalarea noului guvern.

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