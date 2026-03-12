Vulpea s-a strecurat pe o navă comercială

Vulpea roșie s-a strecurat pe un cargou din Southampton și a reușit să traverseze cu succes mii de kilometri peste Atlantic, relatează BBC. Animalul a fost găsit ascuns printre containerele de la bord de către oficialii americani din portul New York și New Jersey și a fost adusă la Grădina Zoologică Bronx pe 19 februarie.

„Odată ce echipa de veterinari va stabili că vulpea este sănătoasă, grădina zoologică va colabora cu experți în faună sălbatică pentru a identifica un cămin adecvat pe termen lung pentru animal”, a transmis Bronx Zoo într-un comunicat de presă.

Reprezentanții grădinii zoologice au declarat că, potrivit examinărilor inițiale, vulpea pare să fie în stare bună de sănătate, iar rezultatele unor teste medicale de rutină suplimentare sunt așteptate în perioada următoare.

Reprezentanții portului englez, surprinși de micul intrus

Nu este clar cum a reușit animalul să urce în nava comercială în timp ce aceasta era ancorată în portul englez.

„Portul Southampton se ocupă de tot, de la mașini la containere și croaziere, dar chiar și noi am fost surprinși să descoperim că o vulpe și-a rezervat o traversare transatlantică”, a precizat un purtător de cuvânt al Associated British Ports (ABP) Southampton.

Oficialul chiar a glumit pe acest subiect, susținând că data viitoare animalul ar putea alege o altă navă, care i-ar putea asigura un confort mai mare.

„Data viitoare i-am recomanda să ia în considerare Queen Mary 2, care oferă ruta Southampton-New York cu un confort considerabil mai mare!”, a glumit el.

Potrivit Bronx Zoo, vulpile roșii sunt printre cele mai răspândite mamifere carnivore din lume. Cunoscute pentru blana lor roșiatică și coada stufoasă cu vârful alb, ele se găsesc în Europa, Asia, America de Nord și în unele părți din Africa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE