Vizita a fost anunțată mai întâi de un consilier al lui Volodimir Zelenski. „Marea Britanie este lider în sprijinul apărării Ucrainei. Lider în coaliția antirăzboi. Lider în sancțiuni împotriva agresorului rus”, a scris Andrei Sibiga, pe Facebook, unde a postat și o fotografie cu Boris Johnson și Volodimir Zelenski.

Ambasada Ucrainei din Marea Britanie a postat, de asemenea, fotografia pe Twitter, însoțită de mesajul – „Surpriză”.

Ulterior, Downing Street a confirmat vizita premierului britanic în Ucraina, potrivit BBC.

Câteva ore mai târziu, prim-ministrul Britanic, Boris Johnson a postat și el o fotografie pe Twitter alături de președintele Volodimir Zelenski.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.



We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russias barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3