Dacian Cioloș, 52 de ani, a rememorat un moment în care și-a mințit mama, în copilărie, detaliu ce l-a lecuit de alte situații similare. În cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, fostul premier, acum copreședinte al USR PLUS, a dezvăluit o situație din școala generală ce i-a servit ca lecție pentru toată viața.

Lecția oferită de mamă

”Am luat nota 4 la geografie. Mi-a fost rușine, n-am avut curajul să-i spun mamei, așa că am ascuns carnetul de note sub pat. Doar că ea a dat cu aspiratorul și a găsit carnetul de note! Am luat o ceartă zdravănă. Atunci am înțeles că minciuna are picioare scurte și ești prins la un moment sau altul. Nu m-a bătut, chiar dacă se mai practica palma peste fund, dar mi-a explicat cu voce fermă că nu este bine să mint. De atunci am preferat să spun lucrurile așa cum sunt. Da, există minciună în politică fiindcă există ego și mândrie, dar eu prefer să fiu acuzat de lipsă de claritate sau că n-am curajul să spun anumite lucruri decât să mint”, a mărturisit Dacian Cioloș.

”Sunt un simplu om, care face și greșeli, care încearcă să facă și lucruri bune. Am și eu sentimente, îmi asum chiar și acuzațiile ce mi se aduc. Mă simt mult mai confortabil când lucrez în relații de încredere cu oamenii decât în cele de neîncredere. Și nu vreau să ajung să-mi tăbăcesc sufletul, înconjurat de o armură, ca să fiu insensibil la ceea ce se spune despre mine. Încerc să nu mă las transformat de politică într-un robot sau o persoană insensibilă”, a încheiat Dacian Cioloș.

PARTENERI - GSP.RO „Am lovit-o, era gelozie!” Concurentul de la Survivor care și-a făcut relația praf cu soția: „I-am dat mesaje să se împace cu mine din milă”

Playtech.ro BOMBĂ! CEO-ul Pfizer, anunț de ultimă oră despre finalul pandemiei! Când se încheie, de fapt

Observatornews.ro Momente dramatice din mijlocul "Infernului" din Canare: turla bisericii din La Palma, înghiţită de şuvoaiele necruţătoare de lavă

HOROSCOP Horoscop 27 septembrie 2021. Peștii ar fi bine să acorde o atenție deosebită oricărei investiții, cheltuielilor mari

Știrileprotv.ro Apare prima bancnotă din România cu chipul unei femei. Ce valoare are și pe cine reprezintă

Telekomsport Impresiile unui polonez ajuns în Mioveni: ”Nu am întâlnit niciodata aşa ceva în Polonia”. Ce spune despre români

PUBLICITATE De ce au plantat cei de la brandul de apă plată Bucovina 3.000 de brăduți