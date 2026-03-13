Potrivit informat.ro, „România apare în presa rusă din ultimele două săptămâni aproape exclusiv în contexte de securitate, geopolitică și criză energetică”. „Aceste informații reflectă un interes crescut pentru rolul României ca platformă militară americană și hub logistic pentru Ucraina, cu accente pe narațiuni anti-occidentale și anti-NATO”, notează sursa citată.

Principala narațiune despre România este aceea că Statele Unite ar plănui să atace Iranul de pe teritoriul românesc. „Această temă este construită aproape integral pe declarațiile eurodeputatei Diana Șoșoacă, lider al partidului de opoziție SOS România”, observă informat.ro.

Agenția de presă RIA Novosti insinuează ideea că Statele Unite atrag România într-un conflict cu Iranul, iar Bucureștiul nu se poate opune acestui plan și ar trebui să se pregătească pentru un posibil răspuns din partea regimului de la Teheran în cazul folosirii sistemului american de rachete de pe teritoriul românesc.

Ziarul Argumentî i Faktî și alte publicații o citează pe larg pe Diana Șoșoacă, care susține că Statele Unite pot folosi bazele militare din România pentru atacuri asupra Iranului și că Bucureștiul trebuie să se pregătească pentru o eventuală reacție din partea Teheranului.

Această teză – una exagerată și cu multe informații false – a fost rostogolită în contextul întrunirii CSAT pe tema solicitării SUA ca România să permită accesul avioanelor cisternă pentru realimentare în zbor. În plus, americanii au cerut să fie aduse în bazele noastre echipamente militare de comunicații și radare pentru trupele americane. Așadar, nu este vorba de o solicitare pentru acțiuni ofensive – așa cum scrie fals presa Kremlinului -, ci pentru misiuni cu caracter defensiv.

România este criticată și pentru că ar servi ca „platformă de sprijin pentru Ucraina” în fața agresiunii militare ruse. Potrivit presei ruse, „acest rol include atât componenta militară, prin producția de drone, cât și componenta energetică, prin interconectoare și eventuale livrări de combustibil”, subliniază informat.ro.

REN TV acordă atenție vizitei oficiale a lui Volodimir Zelenski la București și acordurilor semnate de șeful statului ucrainean cu președintele Nicușor Dan. Rușii observă că cele două părți au semnat un acord pentru producerea în comun de drone pe teritoriul României, iar obiectivul este întărirea capacității de apărare a ambelor state și, posibil, exportul de astfel de echipamente către state din Uniunea Europeană.

În rezumatele zilnice despre front, Life.ru repetă că „România va începe să producă drone pentru Ucraina”. Tonul este negativ și critic, iar România este prezentată ca stat care contribuie la „alimentarea conflictului”.

Această abordare reflectă propaganda Kremlinlui precum că țările care ar ajuta Ucraina să reziste în fața agresiunii ruse nu ar face decât să „alimenteze” conflictul. În realitate, aceste țări caută să țină armata rusă departe de granițele lor și semnalează că agresiunile militare sunt de neacceptat în Europa secolului XXI.

„Un subiect foarte vizibil, mai ales pe Life.ru și în agențiile economice, este cererea lui Volodimir Zelenski adresată României pentru livrarea de motorină. Acest episod este prezentat într-un registru polemic, centrat pe imaginea unui Zelenski care ar cere combustibil după un conflict politic cu Ungaria. (…) În aceste materiale, accentul editorial cade pe ridiculizarea și delegitimarea lui Zelenski”, scrie informat.ro.

„În plan european, România este menționată în știri despre programul de credit pentru armament «Security Action for Europe (SAFE)». Vesti.ru scrie că Uniunea Europeană a propus un pachet de ajutor financiar de aproximativ 38 de miliarde de euro pentru mai multe state, inclusiv pentru România. Tonul este critic la adresa instituțiilor europene și a modului în care sunt distribuite fondurile de securitate”, notează sursa citată.

România este prezentată totodată ca „destinație pentru dezertori din armata ucraineană”. Agenția de presă de stat TASS și Argumentî i Faktî susțin că peste 40 de militari ucraineni ar fi fugit dintr-un centru de instrucție din Cernăuți și că există o probabilitate ridicată ca aceștia să se afle în România. „Aceste materiale sugerează imaginea României ca stat vecin, folosit de ucraineni pentru a se sustrage mobilizării”, afirmă informat.ro.

Analizând tonul articolelor, autorul analizei, Matei Gaginsky, conchide că alarmismul și criticile „apar în mod vizibil acolo unde România este legată de NATO, de prezența militară americană, de sprijinul pentru Ucraina (drone, combustibil, logistică) sau de narațiunea «platformă anti-Iran»“.

