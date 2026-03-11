UPDATE | SUA vor să trimită în România avioane de realimentare, nu de luptă

UPDATE 11 martie: Surse oficiale au declarat pentru Libertatea că nu este vorba despre avioane de luptă, cum s-a transmis inițial.

De fapt, SUA au cerut României să permită accesul avioanelor cisternă pentru realimentare în zbor. În plus, americanii au cerut să fie aduse în bazele noastre echipamente militare de comunicații și radare pentru trupele americane.

SUA vor să trimită militari și avioane la Baza Mihail Kogălniceanu și este nevoie de aprobarea CSAT

Știrea inițială, 10 martie: Aceasta va fi a patra ședință CSAT pe care o prezidează Nicușor Dan de la începutul mandatului, adică din mai 2025.

Pe ordinea de zi a ședinței CSAT din 11 martie sunt următoarele puncte:

  • situația din Orientul Mijlociu și implicațiile pentru România
  • evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România
  • analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

La punctul 3 este vorba despre faptul că SUA au cerut României permisiunea să trimită avioane de luptă și soldați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din Constanța, pe fondul războiului declanșat de Israel și SUA în Iran, potrivit surselor Libertatea din MApN.

Amintim în acest context că Statele Unite au anunțat în octombrie 2025 că vor reduce numărul trupelor americane din Europa, inclusiv din România. Pe scurt, SUA au informat că își vor retrage o parte din militarii aflați la Baza Mihail Kogălniceanu. Practic, doar 1.000 de soldați americani urmau să rămână în țara noastră, din cei 2.000. Acum, după 5 luni, America lui Donald Trump revine asupra deciziei.

Cine participă la CSAT

Potrivit legii, CSAT „se convoacă de preşedintele acestuia, trimestrial sau de câte ori este necesar”, dar CSAT poate fi convocat „şi la iniţiativa a cel puţin patru membri din componenţa prevăzută de lege”.

Preşedintele României, adică Nicușor Dan, îndeplineşte funcţia de preşedinte al CSAT, iar premierul, adică Ilie Bolojan, este vicepreşedinte. Membrii CSAT sunt: ministrul apărării, ministrul de interne, ministrul de externe, ministrul justiţiei, ministrul economiei, ministrul finanţelor, directorul SRI, directorul SIE, şeful Statului Major al Apărării şi consilierul prezidențial pentru securitate naţională.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Bernice King, fiica lui Martin Luther King jr, despre America lui Donald Trump: „Glorificarea forțelor polițienești, adâncirea diviziunilor rasiale și suferința economică a multor oameni vulnerabili”
 3 comentarii
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (3)
Avatar comentarii

Toni2 10.03.2026, 16:36

Sa vina caree e problema că până acum sau certat politicienii că de ce pleacă americanii.

Avatar comentarii

ciobanudorin_2006 10.03.2026, 17:20

Au habar persoanele care au participat la ședința CSAT despre ce să vorbit ? fiindcă dacă ii ei la scuturat mai bine habar nu au ce înseamnă un razboi o alianță samd fiindcă ei sunt săraci cu duhul fără a se înțelege ca e o discriminare ce am scris dar asta este purul adevăr.Cand nu ai măcar minimul de cunoștințe militare si nu numai e clar ca ai o problema foarte mare.

Avatar comentarii

Lauruco 11.03.2026, 01:39

Românul e un hopa-mitica. Acum câteva luni era panică mare că pleacă americanii. Acum e panică mare că vin americanii. Mai rămâne să zică careva că el i-a adus, până cade o rachetă prin Constanța și nu o să mai fie el eroul. Cam jucăm la două mese și cu umbrelele și cu politica. Decât că aleșii ăștia de cântă la două mese sunt cam maneliști, nu au treabă cu lăutaria adevărată.

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Elle.ro
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
gsp
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
GSP.RO
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
GSP.RO
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!
Tvmania.ro
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!

Alte știri

Zile libere de Paște în 2026 și vacanța pentru elevi
Știri România 12:02
Zile libere de Paște în 2026 și vacanța pentru elevi
Trei români, prinși la furat în Italia. S-a găsit o insignă a Poliției Române în BMW-ul cu care fugeau
Știri România 11:01
Trei români, prinși la furat în Italia. S-a găsit o insignă a Poliției Române în BMW-ul cu care fugeau
Parteneri
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Adevarul.ro
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Ce contre au avut, de fapt, Gigi Becali și Mirel Rădoi. Schimburi dure de replici între patronul FCSB și noul antrenor
Fanatik.ro
Ce contre au avut, de fapt, Gigi Becali și Mirel Rădoi. Schimburi dure de replici între patronul FCSB și noul antrenor
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Elle.ro
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor
Viva.ro
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor

Monden

Cum s-a schimbat viața Luciei Bubulac după divorțul de Cătălin Crișan. Abia acum a vorbit despre asta. „M-am străduit să fiu și mamă și tată”
Stiri Mondene 12:41
Cum s-a schimbat viața Luciei Bubulac după divorțul de Cătălin Crișan. Abia acum a vorbit despre asta. „M-am străduit să fiu și mamă și tată”
Daciana Sârbu, la psiholog după divorțul de Victor Ponta: „Am avut nevoie de ajutor, de sprijin”. Au fost împreună 20 de ani
Stiri Mondene 11:48
Daciana Sârbu, la psiholog după divorțul de Victor Ponta: „Am avut nevoie de ajutor, de sprijin”. Au fost împreună 20 de ani
Parteneri
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
TVMania.ro
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
ObservatorNews.ro
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
Vlăduț, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă, apariție rară în direct la TV. Urarea care l-a topit pe tatăl lui, virală. Puștiul cu ochi mari și inteligenți a cucerit România!
Libertateapentrufemei.ro
Vlăduț, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă, apariție rară în direct la TV. Urarea care l-a topit pe tatăl lui, virală. Puștiul cu ochi mari și inteligenți a cucerit România!
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax.ro
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
StirileKanalD.ro
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
Wowbiz.ro
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cristina Spătar rupe tăcerea despre soțul ei! Cât de gelos este Vicențiu Mocanu: „Știe tot ce vorbesc”
Wowbiz.ro
Cristina Spătar rupe tăcerea despre soțul ei! Cât de gelos este Vicențiu Mocanu: „Știe tot ce vorbesc”
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Octavian, un tânăr căpitan al Forțelor Aeriene Române, și-a pierdut viața în timp ce încerca să salveze un câine
KanalD.ro
Octavian, un tânăr căpitan al Forțelor Aeriene Române, și-a pierdut viața în timp ce încerca să salveze un câine

Politic

Românii cer PSD să iasă de la guvernare. Ce vor votanții partidului condus de Sorin Grindeanu - Sondaj Inscop
Politică 12:24
Românii cer PSD să iasă de la guvernare. Ce vor votanții partidului condus de Sorin Grindeanu – Sondaj Inscop
Ședință CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane cisternă și soldați din cauza războiului din Iran
Politică 11:30
Ședință CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane cisternă și soldați din cauza războiului din Iran
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Incredibil! FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori în ultimele două zile! Când va debuta Mirel Rădoi. Update
Fanatik.ro
Incredibil! FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori în ultimele două zile! Când va debuta Mirel Rădoi. Update
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața