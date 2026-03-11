UPDATE 11 martie: Surse oficiale au declarat pentru Libertatea că nu este vorba despre avioane de luptă, cum s-a transmis inițial.

De fapt, SUA au cerut României să permită accesul avioanelor cisternă pentru realimentare în zbor. În plus, americanii au cerut să fie aduse în bazele noastre echipamente militare de comunicații și radare pentru trupele americane.

SUA vor să trimită militari și avioane la Baza Mihail Kogălniceanu și este nevoie de aprobarea CSAT

Știrea inițială, 10 martie: Aceasta va fi a patra ședință CSAT pe care o prezidează Nicușor Dan de la începutul mandatului, adică din mai 2025.

Pe ordinea de zi a ședinței CSAT din 11 martie sunt următoarele puncte:

situația din Orientul Mijlociu și implicațiile pentru România

evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România

analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

La punctul 3 este vorba despre faptul că SUA au cerut României permisiunea să trimită avioane de luptă și soldați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din Constanța, pe fondul războiului declanșat de Israel și SUA în Iran, potrivit surselor Libertatea din MApN.

Amintim în acest context că Statele Unite au anunțat în octombrie 2025 că vor reduce numărul trupelor americane din Europa, inclusiv din România. Pe scurt, SUA au informat că își vor retrage o parte din militarii aflați la Baza Mihail Kogălniceanu. Practic, doar 1.000 de soldați americani urmau să rămână în țara noastră, din cei 2.000. Acum, după 5 luni, America lui Donald Trump revine asupra deciziei.

Cine participă la CSAT

Potrivit legii, CSAT „se convoacă de preşedintele acestuia, trimestrial sau de câte ori este necesar”, dar CSAT poate fi convocat „şi la iniţiativa a cel puţin patru membri din componenţa prevăzută de lege”.

Preşedintele României, adică Nicușor Dan, îndeplineşte funcţia de preşedinte al CSAT, iar premierul, adică Ilie Bolojan, este vicepreşedinte. Membrii CSAT sunt: ministrul apărării, ministrul de interne, ministrul de externe, ministrul justiţiei, ministrul economiei, ministrul finanţelor, directorul SRI, directorul SIE, şeful Statului Major al Apărării şi consilierul prezidențial pentru securitate naţională.