„E în regulă, frate, nu sunt supărată”

Pe 7 ianuarie, Renee Nicole Good a fost împușcată mortal în Minneapolis în timpul unei altercații cu agenți federali. De la incident, mai multe videoclipuri cu incidentul au circulat pe rețelele de socializare, mulți dezbătând ce s-a întâmplat în acea dimineață.

Filmările de pe telefonul lui Ross, obținute de jurnaliștii Alpha News, îl arată coborând din mașină și îndreptându-se spre autoturismul lui Good, în timp ce este huiduit de un protestatar. De asemenea, interacționează scurt cu Good, care îi spune: „E în regulă, frate, nu sunt supărată”.

BREAKING: Alpha News has obtained cellphone footage showing perspective of federal agent at center of ICE-involved shooting in Minneapolis pic.twitter.com/p2wks0zew0 — Alpha News (@AlphaNews) January 9, 2026

Scoate arma și trage de 3 ori

Ross se apropie de partea din față a vehiculului lui Good, înainte ca filmarea să se întrerupă, timp în care el scoate arma și trage de 3 ori în mașină. În înregistrare se aude un ofițer exclamând „la naiba cu nenorocita!”, în timp ce mașina se îndepărtează.

Oficialii federali l-au apărat pe ofițerul implicat, spunând că acesta a acționat în legitimă apărare după ce Good și-a transformat vehiculul într-o armă. Între timp, democrații, care au demonizat în mod constant ICE, au criticat explicația guvernului federal cu privire la incident.

J.D. Vance spune că e „o tragedie provocată de ea însăşi”

Un ofițer ICE a împușcat mortal o femeie în vârstă de 37 de ani, miercuri dimineață, 7 ianuarie 2026, în Minneapolis, în timpul unei operațiuni federale. Incidentul a avut loc într-un cartier rezidențial din sudul orașului, potrivit CNN, și a declanșat proteste și reacții puternice din partea comunității și autorităților locale.

Femeia, identificată de mama sa drept Renee Nicole Good, locuia în Minneapolis împreună cu partenerul său. Donna Ganger, mama victimei, a declarat pentru Minnesota Star Tribune:

„Este atât de stupid că a fost ucisă. Probabil era îngrozită”. Good era descrisă ca fiind o persoană compătimitoare și iubitoare, iar pe contul său de Instagram se prezenta ca „poetă și scriitoare, soție și mamă”.

Potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA, ofițerul ICE a acționat în „legitimă apărare”. Însă primarul din Minneapolis a criticat dur incidentul, considerându-l „imprudent și inutil”.

„Puteți accepta că moartea acestei femei este o tragedie, recunoscând în același timp că este o tragedie provocată de ea însăși”, a postat vicepreședintele SUA, J.D. Vance.

Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a cerut imediat retragerea agenților federali de pe teritoriul orașului. „Prezența agenților federali de aplicare a legilor privind imigrația provoacă haos în orașul nostru. Cerem ca ICE să plece din Minneapolis imediat. Suntem solidari cu comunitățile noastre de imigranți și refugiați”, a explicat Frey.

Cum a fost ucisă femeia din Minneapolis

Conform declarațiilor șefului poliției din Minneapolis, Brian OHara, femeia se afla într-un vehicul care bloca traficul. Un ofițer federal s-a apropiat de mașină, iar șoferița a încercat să plece, moment în care au fost trase focuri de armă. Vehiculul s-a oprit după ce s-a lovit de o bordură. Polițiștii din Minneapolis au aplicat măsuri de salvare a vieții, însă femeia a fost declarată decedată la Centrul Medical al Comitatului Hennepin.











