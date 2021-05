Cum a păcălit un brașovean zeci de români ca să le închirieze autorulote

Florin Hrițuliac este acuzat că a țepuit zeci de români, care au închiriat de la firmele sale rulote pentru a pleca în vacanță în 2020. N-au mai plecat, dar nici nu și-au mai văzut înapoi sutele de euro plătite drept avans încă din 2019.



Primii loviți au fost cei care aveau vacanțe programate în perioada martie-mai 2020. După anunțarea stării de urgență, clienții au fost informați că își vor primi banii înapoi, ori vor beneficia de reprogramarea călătoriei. De atunci a trecut un an și chiar dacă restricțiile de călătorie s-au tot relaxat, oamenii nu au mai reușit să plece în vacanță cu rulotele pentru care Hrițuliac a încasat banii.



Au încercat să-l contacteze în nenumărate rânduri, dar au primit doar niște răspunsuri automate pe e-mail.



La jumătatea lui aprilie, păgubiții au citit cu surprindere că Hrițuliac a fost arestat pentru 30 de zile într-un dosar care privește țeapa de peste 3 milioane de lei dată Țiriac Leasing.



Acum, clienții vor ca lumea să știe că și ei au fost păgubiți de afaceristul brașovean, nu doar Țiriac.

Florin Hrițuliac, patronul grupului Haff

Pentru un timișorean, paguba e o lună de miere



„Și când mă gândesc că aveam caravana închiriată pentru a petrece luna de miere. Trebuia să plecăm într-un tur al Europei. Am făcut în schimb un minitur al României. Cu mașina noastră”, spune V*, care în august 2019 a plătit 1.115 euro pentru o vacanță de vis într-o rulotă Haff.



Plecarea trebuia să fie pe 1 mai 2020. Dar cu două săptămâni înainte, echipa Haff l-a anunțat că rezervarea lui e suspendată ca urmare a prelungirii stării de urgență.



„În cazul în care ați achitat deja contravaloarea sejurului, vom reveni cu soluții în conformitate cu prevederile legale în vigoare (pot include și operațiuni de decalare, amânare, rambursare, creditare în contul unor viitoare rezervări, în măsura posibilităților”, se arată în răspunsul primit pe 15 aprilie 2020 de V*.



Ei nu au mai revenit, așa că timișoreanul i-a căutat din nou la sfârșit de mai, când cei mai mulți români se gândeau deja la vacanțe. A primit un răspuns automat abia după două săptămâni, prin care firma anunța că a anulat și rezervările din perioada stării de alertă:



Având în vedere specificul activității, NU se poate asigura un control al zonelor de tranzit, expunerea la surse de infectare cu COVID-19, nu se pot obține informații pertinente cu privire la chiriașul anterior în vederea garantării eliminării riscului de infecție cu COVID-19, NU se pot dezinfecta toate suprafețele unei autorulote (acestea având spații de baie de mici dimensiuni, complexe ca structură) societatea noastră a decis suspendarea tuturor rezervărilor până la soluționarea acestor riscuri.



La început de ianuarie 2021 a primit un răspuns și mai sec pe e-mail: „Pe perioada stării de alertă, societatea noastră nu desfășoară activitate. Acesta este un mesaj automat”. Două luni mai târziu, V* a depus o plângere online la Poliție.



Situația este identică și în cazul altor clienți Haff.



Un client fidel a rămas cu o gaură de 600 de euro



„Eu am fost client fidel, pentru mine era a treia sau a patra plecare. În august 2019 am încheiat contractul cu Haff pentru perioada 1-18 iulie 2020. Am plătit un avans de 600 de euro. Înainte de concediu, nu mi-au mai răspuns la niciun e-mail”, zice D*, din București.



Cu doar câteva zile înainte de presupusa vacanță, D* a primit în sfârșit un semn de la Haff. Firma îl informa că nu-i va mai putea da rulota, dar îl poate redirecționa spre o altă firmă, care a achiziționat mai multe autorulote de la Haff.



Bărbatul a refuzat oferta. A cerut în schimb o reprogramare de la Haff. Nu i s-a mai răspuns niciodată.



N*, din București, era tot clientă fidelă, așa că a riscat și a plătit de la început întreaga sumă pentru închirierea a două rulote de la Haff. Adică 2.600 de euro.



Trebuia să plece la început de aprilie 2020, dar a intervenit starea de urgență. Rezervarea a fost suspendată. A încercat să discute după starea de urgență, dar i s-a răspuns cu aceleași mesaj automat.



N-a vrut să semneze contractul înainte să ia banii



Alt cumpărător, P*, povestește că și-a ales autorulota din iulie 2019 pentru o vacanță programată în perioada 26 aprilie 2020 – 3 mai 2020. Primul lucru dubios i-a părut faptul că de pe site fusese scoasă cerința unei minime experiențe necesare la șofat. „La prima întâlnire nici măcar nu ne-au întrebat cine dintre noi, eu sau prietena mea, conduce”, spune P.



Apoi, la vizionarea din showroom, la sfârșitul lunii iulie 2019, angajații firmei au refuzat să le dea un contract de închiriere, spunând că acesta se semnează doar înaintea vacanței, când urma să fie plătită și garanția returnabilă și asigurarea de 20 de euro/zi.



Pe 31 iulie 2019, P* a primit factura în valoare de 380 de euro pentru autorulotă.



Pentru că vacanța urma să aibă loc în timpul stării de urgență, rezervarea a fost suspendată de firma lui Hrițuliac. Când a cerut o reprogramare, i s-a răspuns că nu se poate, căci firma ar putea fi trasă la răspundere „pentru încurajarea călătoriilor într-un context nefavorabil”.



A fost ultimul răspuns.



În timp ce oamenii se adunau pe grupuri de Facebook pentru a încerca să-și recupereze banii, Parchetul și Tribunalul Brașov au spart monotonia. Pe 17 aprilie 2021, Florin Hrițuliac a fost arestat pentru 30 de zile, până pe 16 mai inclusiv. De ce?



A păcălit Țiriac Leasing cu firma controlată prin offshore-uri



Potrivit procurorilor, a păcălit mai multe firme de leasing, printre care și Țiriac Leasing.



Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov explică, într-un răspuns acordat Libertatea, că schema prin care Țiriac Leasing a fost țepuită de 3,3 milioane de lei este cea de „sell and leaseback”. Practic, un vânzător, Hrițuliac, cumpără mașini, apoi le vinde firmei de leasing pentru a le reîmprumuta de la aceasta.



Problema – în această poveste – e că Hrițuliac nu a avut niciodată, fizic, mașinile, adică 3 autorulote Burstner și 10 autorulote Laika. Și nici măcar nu plătise toți banii pe aceste mașini către proprietarii din Germania și Italia.



Autorulotă Burstner pe pagina de Facebook a Haff

Firma prin care Hrițuliac ar fi făcut aceste artificii se numește MHSC (Motor & Home Services Corporation), o companie din Prejmer controlată de el prin două offshore-uri, unul din Estonia (Haff Campers OU) și unul din Hong Kong (Global Motors Home Services Corporate Limited).

Procurorii spun că Hrițuliac, prin MHSC, a „plăsmuit şi folosit 52 de înscrisuri false, respectiv facturi de achiziţie şi documente de plată care ar fi fost emise pe relaţia MHSC cu furnizorii de autorulote Burstner GMBH (Germania) şi Laika Caravans SpA (Italia) şi înscrisuri privind intrarea în posesia efectivă a autorulotelor de către MHSC, în scopul comiterii infracţiunii de înşelăciune”.



Practic, zice Parchetul, a falsificat actele pentru a demonstra celor de la Țiriac Leasing că are mașinile. A reușit să-i convingă cu ajutorul unui complice din interior.

Cine l-a ajutat să țepuiască Țiriac Leasing

Procurorii arată că Daniel Păușescu, care lucra drept „manager produs clienţi corporate” pentru Țiriac Leasing, l-a ajutat pe Hrițuliac.



Păușescu Daniel i-a convins pe decidenţii persoanei vătămate să accepte anumite excepţii de la regula evaluării bunurilor finanţate şi de la regula plăţii bunurilor, după ce acestea intră în posesia efectivă a persoanei vătămate.

Extras din răspunsul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov:

Adică și-a păcălit compania că a evaluat mașinile. Ceea ce nu s-a întâmplat. De exemplu, în 2018, a convins compania de plata unui avans de 90% înainte de livrarea propriu-zisă a autorulotelor Burstner şi efectuarea unei inspecţii de risc doar cu privire la o singură autorulotă.



Apoi, un an mai târziu, „a propus înlocuirea procedurii de evaluare a bunului cu o simplă inspecţie de risc”. Pe care a făcut-o chiar el cu Hrițuliac.



Astfel, pentru Țiriac Leasing, prejudiciul se ridică la 3,3 milioane de lei.



Mai are 11 firme



În afară de MHSC, companie care nu apare în dreptul său în Registrul Comerțului, aceasta fiind controlată prin offshore-uri, Florin Hrițuliac este acționar la 11 firme, la 9 dintre ele fiind și administrator.



Toate fac parte din grupul Haff:



Haff Market Survey SRL (fondată 2015, fără activitate);

Haff Noleggio Camper SRL (fondată 2019, 46.000 de lei cifră afaceri);

Haff Rental SRL (fondată 2015, fără activitate);

Haff Închirieri Autorulote SRL (fondată 2019, 24.000 de lei cifră afaceri);

Haff Camper Rentals SRL (fondată 2019, 292.000 de lei cifră afaceri, 268.000 de lei profit);

Haff Industry SRL (fondată 2015, 400.000 lei cifră afaceri, 266.000 lei profit);

Haff Robotics and Advanced Technologies SRL (fondată 2019, fără activitate);

Touring Cars SRL (fondată 2018, 45.000 de lei cifră afaceri, 7.000 de lei profit);

Haff Oil & Gas SRL (fondată 2015, fără activitate);

Haff Louer Camping Car SRL (fondată 2019, fără activitate);

Haff Wohnmobil Vermietung SRL (fondată 2019, 307.000 de lei cifră afaceri, 274.000 de lei profit).

Niciuna dintre firme nu are angajați declarați la Registrul Comerțului. Datele financiare sunt ultimele declarate, cele pe 2019, iar profitul cumulat este la 850.000 de lei, aproximativ 173.000 de euro.



Facturile oamenilor care plătiseră pentru autorulote erau tăiate de cel puțin două firme deținute de Florin Hrițuliac, Haff Wohnmobil Vermietung și Haff Camper Rentals.



Ziarul a încercat să contacteze Haff pe adresa de e-mail și la telefon, dar ambele nu mai sunt valabile.



Citeşte şi:

Acces doar pentru vaccinați. Propunerea lui Dan Barna pentru finala Cupei României

Ce se întâmplă cu amenzile pentru purtarea necorespunzătoare a măștii. Cazul pensionarei care și-a șters ochelarii aburiți și s-a trezit în proces cu Poliția

Crește îngrijorarea privind varianta indiană a COVID, depistată și în România. Experții britanici avertizează că este mai contagioasă

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Bolizii interlopilor, scoşi la licitaţie. Cum poţi cumpăra de la stat un Lamborghini Aventador confiscat şi redus cu 25%

HOROSCOP Horoscop 8 mai 2021. Scorpionii au la dispoziție o întreagă zi pentru a face ordine în gânduri și intenții

Știrileprotv.ro Tragedie uriaşă pe DN1. Doi soți și-au pierdut viața, iar copiii lor sunt grav răniți şi ar putea muri şi ei. 'Motorul pur şi simplu a zburat'

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Cum să-ți faci manichiura french perfectă, la tine acasă (Publicitate)