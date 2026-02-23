În ianuarie 2021, Keto, cunoscut pentru temperamentul său calm, a început să devină foarte agitat. Își urmărea prin casă stăpâna, pe Chase Johnson, mergea neliniștit și scheuna. Momentul decisiv a fost când câinele și-a apăsat botul pe sânul stâng al lui Chase, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

„A făcut asta a doua oară și m-a durut. Atunci am început să palpez și am descoperit un nodul. Dacă nu ar fi făcut asta, nu l-aș fi găsit”, a declarat ea.

Deși a încercat să obțină un control medical imediat, Chase a fost refuzată inițial, fiind informată că este „prea tânără pentru a avea cancer” și că, probabil, era vorba de un chist benign. Nemulțumită de răspuns, a consultat un alt medic, care, în urma insistențelor sale, a aprobat investigații suplimentare.

Pe 16 februarie 2021, mamografia, ecografia și biopsia au confirmat diagnosticul de cancer mamar triplu negativ, o formă agresivă a bolii.

Tratamentul pentru cancerul de sân a fost unul dur: chimioterapie, radioterapie și o operație pentru îndepărtarea tumorii și a ganglionilor limfatici.

„Oncologul mi-a spus că dacă aș fi așteptat câteva luni, am fi avut o discuție complet diferită și poate că nu aș fi supraviețuit”, a mărturisit Chase.

Aceasta nu este prima dată când Keto a ajutat la depistarea unei boli. Anterior, câinele l-a avertizat pe soțul lui Chase, Ben Bern (48 de ani), diagnosticat cu cancer de colon, comportându-se nervos și urmărindu-l prin casă.

„Când a început din nou să se comporte agitat, am știut că ne avertizează pe unul dintre noi. Soțul meu a avut rezultate bune la analize, așa că știam că e vorba despre mine”, a explicat ea.

