AND precizează că fenomenul este accentuat de condițiile meteo severe înregistrate în acest an, caracterizate prin cicluri repetate de îngheț și dezgheț, ploi abundente și variații semnificative de temperatură.

„Principalele cauze sunt îmbătrânirea îmbrăcămintei asfaltice și infiltrarea apei în structura rutieră. În perioadele de îngheț, apa acumulată își mărește volumul, exercitând presiune asupra stratului asfaltic. Ulterior, prin dezgheț, structura cedează, în special pe sectoarele cu îmbrăcăminte asfaltică uzată, iar sub acțiunea traficului, în special a celui greu, apar gropi și degradări ale carosabilului”, spun repreezentanții ADN.

În acest situații, arată reprezentanții AND spun că intervin operativ prin plombări cu mixtură asfaltică rece, pentru remedierea rapidă a degradărilor, intervențiile fiind prioritizate în funcție de gradul de risc.

De asemenea, AND precizează că planifică lucrări de reparații mai ample, care „vor fi executate imediat ce condițiile meteo vor permite utilizarea mixturilor asfaltice la cald”.

„Subliniem că intervențiile din această perioadă sunt măsuri provizorii și sunt necesare pentru menținerea siguranței circulației”, se arată în postare.

