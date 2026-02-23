Primul autoturism a intrat oficial pe acest traseu la ora 15:35, marcând operaționalizarea unui punct strategic pentru locuitorii comunei și întreaga zonă metropolitană Constanța.

„Deschiderea acestui nod rutier va reduce semnificativ timpii de deplasare și va facilita conexiunile cu rețeaua națională de autostrăzi”, au declarat oficialii locali.

Proiectul are impact direct asupra traficului, contribuind la descongestionare, siguranță rutieră crescută și acces rapid către principalele artere de transport. Acesta reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii și în creșterea calității vieții din regiune.

