Prețul ghearelor de pui în China

Alex și Yasmine călătoresc de aproape patru ani în jurul lumii, prezentând experiențele lor pe canalul de YouTube „1 An cu 1 Ghiozdan”. Cei doi au fost recent în China, iar Alex a descoperit ceva care l-a „șocat”: prețul ghearele de pui era mai scump decât pulpele sau pieptul. Un kilogram de gheare costa în jur de 24 de lei, în timp ce pentru 1 kg de pulpe trebuia să plătești aproximativ 10 lei, iar pentru 1 kg de piept de pui în jur de 9 lei.

„Sunt în China și am descoperit ceva absolut șocant! Uitați-vă puțin la prețul ghearelor (18,99 yuani chinezești/500 grame – aproximativ 12 lei n.r.), uita-te cât costă pulpele (7,99 yuani chinezești/500 grame – aproximativ 5 lei n.r.) și uite cât costă pieptul de pui (6,99 yuani chinezești/500 grame – 4,4 lei n.r.)”, a spus Alex, într-un clip video postat pe rețelele sociale.

Alimentul care are conținut ridicat de colagen

În România, ghearele de pui sunt un produs care oscilează între tradiția culinară rurală unde „nimic nu se aruncă” și utilizarea lor modernă. De asemenea, ele sunt considerate un „superaliment” accesibil datorită conținutului ridicat de colagen.

Cu toate acestea, în România ele nu sunt la fel de populare ca în China sau alte țări din Asia, unde sunt considerate o delicatesă sub numele de „Phoenix Claws”.

„Da, ai văzut bine: cele mai scumpe sunt ghearele pentru că sunt cele mai bogate în colagen”, mai spune Alex, în videoclip.

Amintiri din „Epoca de Aur”: „Am mâncat tone pe timpul lui Ceaușescu”

În urma postării, românii și-au adus aminte de perioada regimului Nicolae Ceaușescu. Ghearele erau vândute atunci sub denumirea de „tacâmuri”, pachete care conțineau gâturi, gheare, spate sau aripi de pui. Românii deveniseră experți în a scoate maximul din aceste resturi, folosind ghearele pentru a da gust supelor sau pentru a prepara piftii.

„Am mâncat tone pe timpul lui Ceaușescu. Mi-e sila când le văd. Noroc că în țara, în care trăiesc în prezent, nu se comercializează”, a precizat o persoană în comentarii.

Un alt român spune că și în Vietnam prețul ghearelor de pui este destul de ridicat: „Exact așa este și în Vietnam. Toți se bat pe gheare și eu ca săracul mănânc piept de pui”.

O persoană a explicat de ce ghearele sunt mai scumpe decât pulpele sau pieptul de pui în China. „Ghearele sunt foarte scumpe datorită cererii foarte mari. Așa se stabilesc prețurile. Ghearele sunt foarte importante în cultura chineză. Alimentație, medicină și tradiții. Cerere vs ofertă stabilește prețul”, a spus aceasta în comentarii.

România exportă gheare de pui în China și Vietnam

În România, ghearele de pui sunt extrem de accesibile. Prețul pentru un kilogram de gheare de pui în țară variază în funcție de sursă (supermarket sau producători locali) și de calitatea acestora.

La supermarket/hipermarket, prețul este de obicei foarte accesibil, pornind de la 6 – 10 lei/kg. În schimb, prețul producătorilor locali pentru ghearele de pui de țară (bio), crescuți lent, poate ajunge la aproximativ 30 lei/kg.

De asemenea, sunt și companii românești care exportă gheare de pui în China sau Vietnam. Pentru acest lucru, producătorii din România au investit în linii de procesare automate special pentru a curăța și ambala ghearele conform standardelor asiatice.

