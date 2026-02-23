Școlile cu predare integrală sau parțială în limba română nu vor fi închise în anul 2027

Insituția subliniază reapariția în spațiul informațional al României a unor informații care nu corespund realității cu privire la reforma sistemului de învățământ liceal din Ucraina.

„Subliniem că nicio școală din Ucraina cu predare integrală sau parțială în limba română nu va fi închisă în anul 2027”, precizează Ambasada Ucrainei în România, într-o postare pe Facebook, respingând punctual miturilor referitoare la reforma educațională din Ucraina.

Primul mit făcea referire la faptul că: „În 2027, numărul școlilor cu predare în limba română în regiunea Chernivtsi se va reduce de la 20 la 4”.

Pentru a demonstra contrariul, Ambasada a menționat: „Reforma sistemului de învățământ liceal nu prevede închiderea nici unei unități de învățământ. Unitățile care nu vor deveni licee academice vor continua să funcționeze ca gimnazii (clasele 1–9). În prezent, în regiune funcționează 63 de unități de învățământ cu predare integrală sau parțială în limba română, precum și 11 filiale cu predare în limba română, care au statut deplin de instituții educaționale și deservesc localități rurale îndepărtate”.

Aceasta a mai adăugat că: „Niciun document oficial emis de Ministerul Educației și Științei al Ucrainei sau de autoritățile locale nu prevede reducerea rețelei școlare în anul 2027”.

Ambasada Ucrainei în România susține că dreptul la educație în limba maternă va fi garantat în mod continuu și pe viitor.

Mitul 2: „retragerea dreptului de a învăța în limba română”

Al doilea mit apărut în mediul online din România făcea referire la faptul că tuturor „Copiilor din minoritatea română li se va retrage dreptul de a învăța în limba română”.

„Constituția Ucrainei garantează dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților) de a beneficia de educație în limba lor maternă. Legea „Privind minoritățile naționale (comunitățile) din Ucraina” asigură posibilitatea de a dobândi studii în limba maternă, în paralel cu limba de stat. Elevii din comunitatea română vor putea în continuare să studieze discipline în limba română în instituțiile lor de învățământ”, mai arată reprezentanții Ambasadei Ucrainei în România.

Mitul 3: „transferul forțat al copiilor români în școli cu predare în limba ucraineană”

Al treilea mit face referire, potrivit Ambasadei Ucrainei în România, la faptul că „Reforma înseamnă transferul forțat al copiilor români în instituțiile de învățământ cu predare în limba ucraineană”.

„Nu există și nu va exista niciun ”transfer forțat” – decizia privind alegerea instituției de învățământ pentru copil aparține părinților. Reforma are ca scop crearea unei rețele de licee academice (clasele 10-12). Reforma se desfășoară în instituțiile de învățământ din întreaga Ucraina. În regiunea Chernivtsi, în prezent clasele superioare există în 218 de instituții, iar începând cu 1 septembrie 2027 — vor exista în 59. Gimnaziile cu predare în limba română (clasele 1-9) vor continua să funcționeze, iar elevii vor avea în continuare posibilitatea de a alege studii în limba română în comunitatea lor”, mai menționează reprezentanții instituției.

Ministerul Educației și Științei al Ucrainei, împreună cu Administrația Militară Regională Chernivtsi, a desfășurat consultări cu 19 comunități teritoriale, în urma cărora a fost aprobată rețeaua de licee academice cu predare în limba română.

Mitul 4: „școlile românești din mediul rural ucrainean vor fi închise”

Al mit apărut în online spune că „Școlile românești din mediul rural vor fi închise – copiii vor rămâne fără acces la studii”.

„Nicio instituție de învățământ nu va fi închisă ca urmare a reformei – în cazul în care o instituție nu va avea clase superioare (liceale), aceasta va continua să funcționeze ca gimnaziu (clasele 1–9). Instituțiile de învățământ din mediul rural rămân o parte esențială a rețelei educaționale. Ucraina finanțează și va continua să finanțeze 11 filiale cu predare în limba română, cu un număr redus de elevi, care au statut deplin de instituții de învățământ și deservesc comunitățile rurale îndepărtate. Pentru comunitatea română sunt prevăzute norme flexibile privind organizarea rețelei de licee și asigurarea cu transport școlar — ținând cont de elementele specifice demografice și geografice ale regiunii. Rețeaua indicativă a regiunii Cernăuți, aprobată în prezent, cuprinde 13 licee, formate în urma unor consultări ample cu comunitatea locală”, menționează Ambasada.

Mitul 5: „o încercare de asimilare a românilor”

Cel dea-l cincilea mit face referire la faptul că: „Reforma sistemului de învățământ din Ucraina reprezintă o încercare de asimilare a românilor.”

„Ucraina își construiește politica educațională pe principii de egalitate, respect și diversitate culturală, la fel ca sistemele educaționale ale statelor europene. Orice formă de asimilare a minorităților naționale este strict interzisă prin legislația Ucrainei. Reforma sistemului de învățământ este un element al armonizării cu standardele europene în contextul aderării la Uniunea Europeană, și nu reprezintă o politică etnică”, potrivit sursei citate.

Aceștia au mai transmis că: „Ministerul Educației și Științei al Ucrainei colaborează în mod constant cu comunitatea românească, cu autoritățile de resort ale României, precum și cu organizațiile internaționale și partenere. Administrația Militară Regională Chernivtsi menține un dialog permanent cu populația vorbitoare de limbă română din cele 19 comunități teritoriale ale regiunii”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE