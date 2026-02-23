Înainte de a pleca, în primul rând trebuie să verificați dacă v-ați luat toate lucrurile necesare, dacă luminile și aparatele electronice au fost oprite, iar ușa de la intrare este încuiată, relatează publicația franceză Demotivateur.

În era digitală, mulți oameni își anunță absența pe rețelele de socializare, postând fotografii sau mesaje despre vacanță. Totuși, acest obicei poate deveni o invitație pentru infractori. Potrivit Maison & Travaux, este recomandat să evitați publicarea imaginilor sau mesajelor care indică faptul că nu sunteți acasă.

Hoții pot urmări activitatea voastră online și pot profita de ocazie pentru a intra în locuință.

Pe lângă evitarea expunerii pe internet, există câteva măsuri simple pentru a descuraja hoții. Puteți ruga un vecin să viziteze periodic locuința pentru a uda plantele sau să ridice corespondențele. Această activitate transmite ideea că proprietatea este supravegheată.

De asemenea, programarea luminilor să se aprindă automat la anumite intervale poate crea impresia că cineva este acasă.

Pentru o protecție sporită, instalați un sistem de alarmă sau de supraveghere video. Aceste soluții moderne oferă un nivel ridicat de securitate și pot descuraja tentativele de furt.

