La cei 76 de ani, Vera Wang continuă să surprindă lumea modei. Designerul de renume internațional a debutat cu o nouă coafură îndrăzneață la Premiile BAFTA 2026, care au avut loc pe 22 februarie la Royal Festival Hall din Londra. Potrivit People.com, Wang a ales să-și schimbe look-ul, optând pentru un blond platinat cu rădăcini închise, o transformare remarcabilă față de părul castaniu lung pe care l-a purtat cu o zi înainte la petrecerea nominalizaților BAFTA.

Un look de neuitat pe covorul roșu

Pentru marele eveniment, Vera Wang a îmbrăcat o rochie albă lungă, drapată, din propria colecție, completată de mâneci voluminoase negre și o pereche de ochelari de soare cu rame tip cat-eye. Apariția ei a fost una elegantă și memorabilă, demonstrând încă o dată că stilul și viziunea sa sunt mereu în pas cu tendințele.

Cu o seară înainte, la petrecerea nominalizaților, Wang a ales o ținută dramatică, compusă dintr-un top bandeau negru, mănuși din piele până la cot și o fustă mulată, accesorizată cu o pălărie supradimensionată și un șal din blană. Această combinație a subliniat stilul său îndrăzneț și capacitatea de a transforma fiecare eveniment într-o prezentare de modă.

O tradiție a eleganței

Vera Wang este cunoscută pentru alegerile sale neconvenționale pe covorul roșu, iar aparițiile din anii precedenți la Premiile BAFTA nu fac excepție. La ediția din 2025, designerul a purtat un top bandeau inversat, combinat cu o fustă alb-negru în stil bloc de culoare, cu detalii structurate și un tren delicat de pliuri. Mereu inovatoare, Wang este o sursă de inspirație pentru femeile de toate vârstele.

Într-un interviu acordat pentru People.com înainte de aniversarea sa de 75 de ani, Wang a vorbit despre presiunea resimțită cu ocazia acestui moment important: „Planurile de ziua mea sunt încă incert. 75 este o mare responsabilitate,” a declarat ea. Designerul a adăugat că își dorește să continue să creeze și să se autodepășească: „Sunt foarte fericită că pot să creez. Asta este tot ce contează cu adevărat.”

