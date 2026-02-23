Numele din timpul căsătoriei poate fi păstrat fără acordul partenerului, după divorț. Proiectul, adoptat de Senat

Potrivit expunerii de motive a proiectului iniţiat de un grup de parlamentari de la PNL, USR, PSD şi de la minorităţi, actul normativ aliniază legislaţia naţională la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) şi la standardele europene în materie de drepturi fundamentale, contribuind la modernizarea şi echilibrarea dreptului familiei.

„La desfacerea căsătoriei prin divorţ, fiecare dintre soţi poate alege să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei sau să revină la numele purtat anterior. Instanţa ia act de această manifestare de voinţă prin hotărârea de divorţ. Dacă soţii nu aleg numele pe care îl vor purta după divorţ, fiecare dintre foştii soţi va păstra numele purtat în timpul căsătoriei”, prevede proiectul adoptat de Senat, potrivit Agerpres.

Codul civil, în forma actuală, prevede că, în cazul unui divorţ, păstrarea numelui din timpul căsătoriei se poate face de către unul dintre soţi doar dacă celălalt soţ este de acord sau, în cazul unui refuz, dacă se pot proba în instanţă motivele temeinice care justifică menţinerea numelui dobândit la căsătorie.

„Am iniţiat acest proiect cu gândul la mamele care, pe lângă greutatea unui divorţ, nu ar trebui să mai ducă şi povara pierderii numelui sub care sunt cunoscute de copiii lor sau în viaţa lor socială şi profesională. Identitatea nu se rescrie printr-o formalitate. Prin această lege putem să oferim linişte, continuitate şi respect şi mai puţine drumuri, mai puţină birocraţie şi mai multă siguranţă pentru femeile care îşi reconstruiesc viaţa. Este o schimbare simplă, dar cu impact profund în viaţa de zi cu zi”, a afirmat deputata USR Pollyana Hangan, unul dintre iniţiatorii modificării legislative.

Propunerea legislativă urmează să fie dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

