Julian Emmanuel era cazat împreună cu soția sa și cu cei doi copii la Hotelul Cinnemon, unul dintre cele trei unități de cazare din Colombo atacate de teroriști.

„Am fost cam leneși și ne-am trezit târziu. Eram la etajul 9, iar micul dejun se lua la subsol, acolo unde a explodat și bomba. Deci am fost foarte norocoși. Totul este în mâinile lui Dumnezeu”, a spus Julian într-o intervenție pentru Good Morning Britain.

Britanicul povestește că imediat după atac au fost evacuați din hotel și timp de două ore au stat în stradă, până când autoritățile au evaluat situația și s-au asigurat că nu există alte riscuri.

Surrey man Julian Emmanuel was holidaying in Sri Lanka with his family when a bomb was set off in their hotel.

He tells GMB about their harrowing experience. pic.twitter.com/IFvSjwlnSI

— Good Morning Britain (@GMB) April 22, 2019