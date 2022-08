„Soldații din DPR își arată uniforma. Se pare că viața lor nu are nicio valoare pentru nimeni”, notează Gerașcenko.

Oficialul ucrainean nu localizează înregistrarea, însă, cel mai probabil, e vorba de prizonieri. Informațiile nu pot fi verificate în mod independent.

Soldiers of „DPR” demonstrate their uniform.



I’ve Russian military first aid kits before.



It seems their lives are really of no value to anyone. pic.twitter.com/UvinsmNcpt