Cum arată buletinele de vot la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025

Buletinul de vot la alegerile parlamentere 2025 din Republica Moldova

Buletinul va avea un format standard, cu elemente de securitate și dimensiuni fixe. Acesta va fi imprimat pe hârtie mată, de culoare albastru ceruleum, și va conține 23 de patrulatere.

În colțul stâng de sus va fi stema de stat, în centru inscripția „Republica Moldova”, iar în partea dreaptă sigla CEC. Sub acestea se vor afla titlul „BULETIN DE VOT”, mențiunea „Pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova” și data scrutinului – 28 septembrie.

La 10 mm sub data alegerilor vor fi tipărite numărul circumscripției electorale (stânga) și numărul secției de votare (dreapta).

Cele 23 de patrulatere, fiecare de 120 x 20 mm și separate la 2,5 mm, vor avea următoarea structură: în stânga simbolul concurentului electoral (15 x 15 mm), în centru numele partidului, blocului sau candidatului independent, iar în dreapta un cerc de 15 mm pentru aplicarea ștampilei „VOTAT”. Buletinul va măsura 140 mm în lățime și 587 mm în lungime.

Modelul unui buletin de vot pentru alegerile parlamentare 2025 din Republica Moldova. Foto: CEC Moldova

Culori diferite, în funcție de tipul votului

CEC mai precizează că buletinele vor avea culori diferite în funcție de tipul votului: prin corespondență, în diasporă sau în interiorul țării.

„Evident că vor fi diferite, pentru fiecare tiraj este prevăzut un anumit model. Acesta are un însemn obligatoriu că este pentru votul prin corespondență, plus este o nuanță de culoare albastră, pentru celelalte vom veni cu modelul și aceste elemente obligatorii care vor fi stabilite suplimentar la ședința CEC”, a declarat președinta CEC, Angelica Caraman.

Modelul unui buletin de vot pentru alegerile parlamentare 2025 din Republica Moldova. Foto: CEC Moldova

Ordinea candidaților pe liste la alegerile parlamentere 2025 din Republica Moldova

Candidații au fost înscriși în ordinea stabilită de CEC: Partidul Acțiune și Solidaritate; Partidul Democrația Acasă; Coaliția pentru Unitate și Bunăstare; Andrei Năstase (independent); Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa; Olesea Stamate (independentă); Partidul Social Democrat European; Partidul Național Moldovenesc; Blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”; Blocul „Alternativa”; Mișcarea Respect Moldova; Blocul „Împreună”; Liga Orașelor și Comunelor; Alianța pentru Unirea Românilor; Victoria Sanduța (independentă); Alianța „Moldovenii”; Partidul „Moldova Mare”; Blocul „Unirea Națiunii”; Partidul Noua Opțiune Istorică; Partidul Liberal; Uniunea Creștin-Socială din Moldova; Tatiana Crețu (independentă); Partidul „Partidul Nostru”.

CEC mai precizează că lista candidaților din buletinul de vot poate suferi modificări.

Câte buletine de vot au fost tipărite pentru alegerile parlamentare 2025 din Republica Moldova

În total, Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova va tipări 2.772.255 buletine de vot: 2.117.039 în limba română, 649 573 în limba rusă, 3.400 în găgăuză, 1.827 în bulgară și 416 în rromani.

Pentru secțiile de votare destinate locuitorilor din stânga Nistrului vor fi tipărite 23.500 buletine, dintre care 14.500 în română și 9.000 în rusă.

Costul unui buletin este de 0,69 lei moldovenești, iar cheltuiala totală se ridică la 1.929.070,95 lei moldovenești.

