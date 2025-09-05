Construit în Italia, de peste 1.800 de angajați ai unui grup cu capital chinez, fiecare exemplar necesită peste 30.000 de ore de muncă.

Karlmann King este construit pe platforma Ford F-550, are aproape 6 metri lungime și peste 6 tone în varianta blindată. Caroseria din fibră de carbon, cu design futurist, amintește de mașinile lui Batman. Motorul V10 de 6,8 litri pe benzină abia atinge 140 km/h, transformând SUV-ul într-o fortăreață luxoasă, dar lentă, cu un preț echivalent cu 20 de apartamente în București.



Karlmann King impresionează printr-un interior opulent, cu piele de aligator, aur, lemn exotic și tehnologie de vârf. Opțional, oferă 4K TV, PlayStation, telefon satelitar, cafetieră, sistem audio premium, iluminare ambientală și seif. Țintește șeici și milionari dispuși să plătească pentru un „birou” mobil de lux.