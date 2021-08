Cum arată din spațiu criza climatică. Astronauții de pe stația spațială: „De aici, de sus, vezi dimensiunea dezastrului”

Îngroziți de cât de mult s-a schimbat Pământul în ultimul timp, ca urmare a încălzirii globale, astronauții NASA Megan McArthur și Mark Vande Hei lansează un apel către populația întregii lumi: „Trebuie să facem orice ca să protejăm Pământul, este singurul loc unde putem trăi!”.

Schimbările climatice sunt de vină, spun oamenii de știință, pentru incendiile care au lovit state din sudul Europei, precum Grecia, Turcia, Spania și Italia.

În această vară au fost înregistrate valuri istorice de căldură. Un orășel de munte din Canada a devenit, la sfârșitul lunii iunie, cel mai fierbinte loc de pe planetă, iar valul de caniculă a lăsat în urmă, în această țară, în jur de 500 de morți.

În sudul Italiei, mai exact în Sicilia, a fost înregistrat zilele trecute un nou record de temperatură pentru Europa, iar sâmbătă, Spania a raportat, la rându-i, un record absolut de temperatură înregistrat de la începutul măsurătorilor meteorologice.

Valul de caniculă a afectat și Grecia, Turcia, Algeria și chiar Siberia, unde s-au înregistrat incendii de vegetație de o amploare fără precedent.

În vestul SUA s-a înregistrat cea mai gravă secetă din ultimii 20 de ani, iar în California a fost înregistrat un fenomen extrem nou – un incendiu de proporții și-a creat propriul climat.

Imagine captată de pe Stația Spațială Internațională cu Dixie Fire, cel mai mare incendiu din California, SUA | Foto: earthobservatory.nasa.gov

Perspectiva din spațiu, descurajantă

Astronauții au o vedere de ansamblu asupra Pământului mai bună decât oricine, iar în ultima vreme, spun ei, perspectiva este descurajantă.

După imaginile cu insula Evia surprinse de sateliții Sentinel ai programului european de observare din spațiu Copernicus, astronautul Thomas Pesquet a postat imagini pe Twitter cu incendiile din Peloponez.

Fires in Peloponnesos, Greece. Yesterday @UN's @IPCC_CH released a report clearly stating our climate is changing and we need to make hard choices as a species to avoid the worst. My heart goes out to all affected by the ? and the intense heat in the Mediterranean and California pic.twitter.com/albhYJmjp8 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 10, 2021

„Am fost cu adevărat triști când am văzut incendii pe secțiuni uriașe ale Pământului, nu doar în Statele Unite”, a declarat astronautul NASA Megan McArthur pentru Business Insider, într-un apel video de pe stația spațială. „Totul se vede atât de clar de aici, de sus. De aici vezi dimensiunea dezastrului”

Imaginile din spațiu vin la numai câteva zile după ce ONU a declarat „cod roșu pentru omenire” într-un raport care arată că planeta se va confrunta în următorii ani cu „evenimente meteorologice extreme, fără precedent în istorie”, din cauza impactului pe care oamenii îl au asupra climei.

Raportul Grupului Interguvernamental Privind Schimbările Climatice (IPCC), întins pe 42 de pagini, vorbește despre faptul că nivelul actual de gaze, care se face vinovat de încălzirea globală, va duce la depășirea unor recorduri de temperatură, iar o creștere cu doi metri a nivelului mării până la sfârșitul secolului „nu este exclusă”.

Avertisment global

„De-a lungul anilor, oamenii de știință au tras nenumărate semnale de alarmă, explică astronautul Meghan McArthur, însă ultimul raport este un avertisment global extrem de serios. Toată lumea va trebui să ia măsuri să facă față acestei provocări”.

Astronauții pot vedea și alte semne ale schimbărilor climatice: „E vorba de furtunile tropicale. Vin mereu și cu potențiale inundații”.

Raportul IPCC a constatat că aceste combinații de evenimente meteo extreme, cum ar fi precipitațiile abundente și furtunile provocate de uragane, asociate cu creșterea nivelului mării, vor continua să producă inundațiile grave în în deceniile următoare.

Atmosfera – fragilă, dar esențială

„De aici, putem observa, desigur, și straturile subțiri ale atmosferei”, a completat McArthur. „Știm cât de importantă este atmosfera, ea protejează Pământul, însă vedem și cât de fragilă este”, adaugă ea.

Arderea combustibililor fosili, cum ar fi cărbunele și petrolul, are un impact dramatic asupra atmosferei, sufocând-o cu gaz, care captează căldura.

În 2019, concentrația de carbon în atmosferă a fost mai mare decât în ​​orice moment din ultimii 2.000.000 de ani, potrivit raportului IPCC. Iar concentrațiile de metan și oxid de azot – gaze cu efect de seră mai puternice decât dioxidul de carbon – au fost mai mari decât în ultimii 800.000 de ani.

Creșterea temperaturilor globale care provoacă episoadele de vreme extremă este urmărită atent de astronauți.

„Pământul e tot ce avem, trebuie să facem orice ca să-l protejăm, e singurul loc unde putem trăi! Trebuie să împiedicăm distrugerea lui”, a conchis astronautul NASA Mark Vande Hei.

Cum arată viitorul, conform raportului ONU

Impactul viitor al schimbărilor climatice, potrivit raportului Grupului Interguvernamental Privind Schimbările Climatice pentru ONU:

Până în 2040, temperaturile vor crește cu 1,5 grade Celsius peste nivelurile 1850-1900, indiferent dacă obiectivele referitoare la emisii vor fi atinse sau nu.

Arctica va fi probabil lipsită de gheață în septembrie cel puțin o dată înainte de anul 2050, în toate scenariile evaluate.

Va exista o creștere a apariției unor evenimente extreme „fără precedent în evidența istorică”.

Evenimentele extreme ale nivelului mării care au avut loc o dată pe secol în istoria recentă vor avea loc cel puțin anual în mai mult de jumătate din amplasamentele de mareometrie până în 2100.

Cel mai probabil, incendiile se vor înmulți în tot mai multe regiuni ale lumii.

Stația Spațială Internațională, de unde au fost captate imaginile cu schimbările provocate pe Terra de incendiile uriașe din această vară, este un proiect la care participă cinci mari agenții spațiale: NASA (SUA), RKA (Rusia), JAXA (JAponia), CSA (Canada) și ESA (Europa).

Structura artificială e plasată pe orbită, la o altitudine ce variază între 319,6 km și 346,9 km.

Scopul pentru care a fost construită este studiul efectelor microgravitației și a menținerii vieții în spațiu și ca platformă de observație astronomică și a Pământului.

