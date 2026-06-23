Cum arată o fermă clandestină de minat criptomonede. ANAF a găsit una la Satu Mare

În locaţia vizată funcţionau permanent 407 echipamente specializate, care generau un consum masiv de energie electrică.

Consum de energie de 7 mil. lei, la ferma ilegală de minat monede

Investigaţia a fost declanşată în urma unor analize complexe de risc şi verificări operative, ce au evidenţiat neconcordanţe majore între activităţile reale şi datele declarate autorităţilor fiscale.

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Foto: ANAF

„Un element deosebit de relevant constatat de inspectori îl reprezintă faptul că, în perioada august 2025 – aprilie 2026, locaţia verificată a înregistrat un consum de energie electrică estimat la aproximativ 7 milioane de lei, specific unei activităţi economice de amploare. Cu toate acestea, nu au fost raportate activităţi economice şi nu au fost declarate niciun fel de venituri, rezultând elemente privind desfăşurarea unor operaţiuni semnificative în afara evidenţelor fiscale”, se arată în comunicatul ANAF.

Ferma de monede virtuale era dotată cu echipamente performante de procesare, sisteme de răcire şi instalaţii electrice capabile să suporte un consum ridicat, necesare pentru minarea criptomonedelor la scară industrială, mai arată inspectorii ANAF Antifraudă.

Activitatea era organizată astfel încât să funcţioneze nonstop, însă fără respectarea prevederilor legale şi fără înregistrarea veniturilor generate.

ANAF: Veniturile din criptomonede se taxează

Foto: Libertatea

Inspectorii antifraudă au confiscat întreaga infrastructură, evaluată la peste două milioane de lei, şi derulează în prezent verificări suplimentare pentru a determina valoarea veniturilor nedeclarate şi a obligaţiilor fiscale eludate.

Dacă vor fi identificate elemente de natură penală, cazul va fi înaintat organelor de urmărire penală, informează instituţia.

„Economia digitală nu reprezintă o zonă fără reguli fiscale. Veniturile generate din exploatarea activelor virtuale sunt supuse obligaţiilor de declarare şi fiscalizare ca orice altă activitate economică”, subliniază reprezentanţii ANAF în comunicat.

Foto: Libertatea

Acţiunile ANAF pentru combaterea evaziunii fiscale în sectorul activelor digitale vor continua, având în vedere creşterea rapidă a acestui domeniu şi riscurile asociate utilizării unor structuri economice opace pentru ascunderea veniturilor, mai precizează sursa citată.

Ce înseamnă să minezi criptomonede

Pe înțelesul tuturor, „a mina criptomonede” înseamnă să folosești calculatoare foarte puternice pentru a rezolva probleme matematice complexe și a valida tranzacțiile dintr-o rețea de criptomonede, precum Bitcoin.

Ca recompensă pentru această activitate, cei care fac asta primesc criptomonede.

Foto: Libertatea

De aceea, fermele de minare sunt pline de echipamente care funcționează nonstop și consumă foarte multă energie electrică.

În practică, o „fermă de criptomonede” este un spațiu în care sunt instalate zeci, sute sau chiar mii de calculatoare sau dispozitive specializate care:

verifică și înregistrează tranzacții

mențin funcționarea rețelei criptomonedei

încearcă să obțină recompense sub formă de criptomonede.

Acesta este motivul pentru care, atunci când autoritățile descoperă o astfel de fermă, apare adesea informația despre consumul uriaș de energie: echipamentele funcționează permanent, 24 de ore din 24.

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