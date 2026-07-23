Demersul vine în contextul în care fondurile alocate inițial pentru motociclete s-au epuizat aproape instantaneu, lăsând peste o mie de solicitanți cu dosarele pregătite în afara programului, informează AIDMM într-un comunicat.

Fonduri epuizate în timp record și sold negativ pe platformă

Sesiunea Rabla 2026 s-a deschis pe 20 iulie, iar interesul pentru achiziția de motociclete a depășit orice estimări. Întregul buget de 15 milioane de lei alocat acestei categorii a fost consumat până la ora 10:09, în doar nouă minute de la deblocarea aplicației.

În acest interval scurt, au fost înregistrate 1.293 de dosare, iar sistemul informatic al AFM afișa deja un sold negativ.

La polul opus, linia de finanțare dedicată autoturismelor clasice și hibride a înregistrat un ritm de înscriere mult mai lent. La trei zile de la lansarea programului, pe 23 iulie, din bugetul inițial de 165 de milioane de lei rezervat mașinilor termice și hibride mai erau disponibili 68,3 milioane de lei.

Reprezentanții pieței moto arată că redistribuirea sumei de 15 milioane de lei ar reprezenta doar 9% din alocarea inițială a mașinilor termice și aproximativ o cincime din banii rămași necheltuiți pe acea linie, însă pentru motociclete ar însemna dublarea capacității programului.

Precedentul din 2025 și argumentele importatorilor

Mecanismul de realocare a fondurilor între categoriile programului nu ar reprezenta o premieră administrativă. În toamna anului 2025, epuizarea rapidă a fondurilor pentru motociclete în doar 13 minute a fost urmată de o decizie a autorităților de a suplimenta și redistribui sumele disponibile, permițând continuarea înscrierilor.

„Pe 10 iulie am avertizat oficial că bugetul moto se va epuiza din primele minute. S-a epuizat în nouă. Nu cerem bani în plus de la buget – cerem o corecție de alocare acolo unde cererea există și oferta nu. Realocarea a 15 milioane de lei de la linia termică înseamnă 9% din alocarea inițială a acelei linii și circa o cincime din suma rămasă necheltuită, dar pentru categoria moto înseamnă dublarea programului și încă peste o mie de vehicule vechi scoase din circulație”, a declarat Andrei Sebastian Ivan, reprezentantul AIDMM.

Eficiență maximă pentru mediu și o piață în creștere spectaculoasă

Un alt argument adus de industrie vizează eficiența cheltuirii banilor publici. Ecotichetul pentru o motocicletă termică este de 10.000 de lei, iar pentru una electrică ajunge la 15.000 de lei – valori considerabil mai mici decât ecotichetele acordate pentru autoturisme. Astfel, fiecare leu mutat către zona moto permite casarea unui număr mai mare de vehicule vechi și poluante.

Interesul crescut al populației reflectă o schimbare structurală în modul în care românii aleg să se deplaseze în marile aglomerări urbane.

Datele furnizate de Registrul Auto Român (RAR) arată că piața moto a înregistrat o creștere de 54% în primele cinci luni din 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 5.326 de vehicule înmatriculate.

„Un program care se închide în nouă minute nu este un program, este o loterie. Statul are acum ocazia să transforme un succes de imagine într-un rezultat real de mediu, printr-o simplă decizie administrativă care nu afectează niciun cumpărător de autoturism. Suntem pregătiți să prezentăm AFM datele complete ale membrilor noștri privind cererea nesatisfăcută”, a adăugat Andrei Sebastian Ivan.

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