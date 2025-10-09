Acțiunile Ferrari au scăzut cu până la 16% la bursa din Milano

Acțiunile Ferrari au scăzut cu până la 16% la bursa din Milano, după ce previziunile financiare pe termen lung ale companiei au dezamăgit piața.

Deși Ferrari și-a revizuit ușor în creștere estimările pentru 2025, perspectivele pentru 2030 au fost sub așteptările analiștilor.

Primul model electric Ferrari

Noul model electric, denumit „Elettrica”, va avea peste 1.000 de cai putere și o autonomie de 530 de kilometri. Prețul nu a fost dezvăluit, dar se așteaptă să fie poziționat strategic în raport cu SUV-ul Purosangue, al cărui preț de bază este de aproape 500.000 de euro.

Benedetto Vigna, CEO-ul Ferrari, a subliniat importanța exclusivității mărcii.

„Trebuie să gestionăm raritatea pentru a avea succes”.

Cu o listă de așteptare ideală între 20 și 24 de luni, Ferrari vinde anual mai puțin de 14.000 de mașini.

O tranziție prudentă către electrificare Ferrari adoptă o abordare mai conservatoare în ceea ce privește electrificarea, comparativ cu competitorii săi. Conform AFP, modelele electrice vor reprezenta doar 20% din oferta Ferrari în 2030, în scădere față de proiecția anterioară de 40%.

Caracteristici tehnice ale modelului Elettrica

Elettrica promite performanțe impresionante, accelerând de la 0 la 100 km/h în 2,5 secunde, cu o viteză maximă de 310 km/h. Mașina va fi echipată cu un motor electric pe fiecare roată și va avea o baterie de 122 kWh, rezultând o greutate totală de 2,3 tone.

„E ca și cum ai alege între o barcă cu pânze și una cu motor: ambele sunt incitante, dar în moduri diferite”, a explicat Gianmaria Fulgenzi, directorul de produs al Ferrari.

Sunetul, un element important

Pentru a păstra experiența tradițională Ferrari, inginerii au dezvoltat un sistem de sunet amplificat care va înlocui zgomotul motorului pe benzină.

Strategia de dezvoltare Ferrari a optat pentru dezvoltarea internă a majorității inovațiilor tehnice, cu excepția bateriei integrate.

Ferrari estimează o creștere anuală a veniturilor de 5% până în 2030, atingând 9 miliarde de euro, cu un profit operațional ajustat de 2,75 miliarde de euro. Analistul Tom Narayan de la RBC Capital Markets a notat că previziunile Ferrari sunt sub așteptările analiștilor.

Totodată, există o listă neagră a celor care nu pot fi proprietari de Ferrari. Producătorul italian nu vinde mașini acestor vedete.



