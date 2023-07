Dănuț Oprea, 50 de ani, este românul aflat de o bună perioadă de timp în funcții de top la Chișinău, în cadrul Federației Moldovenești de Fotbal. Fostul atacant lucrează de 14 ani peste Prut, fie la echipe de club, fie la selecționate de juniori, iar din 2019 a trecut în funcții de conducere în cadrul forului din Republica Moldova. Mai întâi, ca director al Școlii Federale de Antrenori de la Chișinău, apoi director tehnic al federației. Unul dintre cei mai importanți oameni ai forului fraților de peste Prut.

În mare parte locuiește la Chișinău, foarte rar mai ajunge acasă, la Galați. Unul dintre copii lucrează în București. Se amuză: ”Ajungem să ne dăm întâlnire undeva la mijloc, găsim o localitate ca să fie bine pentru toată lumea. Mă văd muncind mult timp de acum înainte în echipa asta, la Chișinău. Nu știu de ce n-aș continua, nu știu de ce aș pleca?! Oamenii mă apreciază, iar eu îi apreciez pe ei, ne înțelegem de minune”.

„Croitorul iscusit măsoară de șapte ori până taie o dată”

Este o după-amiază toridă și la Chișinău, la fel ca la București. Pe străzi, în magazine, în centrul capitalei, se vorbește și limba română, și limba rusă. Și acolo, ca și aici, există aceleași îngrijorări.

”În ultima perioadă, este o situație lipsită de confort fiindcă suntem aproape de zona de conflict din Ucraina, fiecare se gândește la ziua de mâine, este îngrijorat la aia, la ailaltă, la centrala aia dacă se întâmplă ceva urât pe-acolo… Există un factor de stres, până la urmă Chișinăul ar fi primul bastion spre Vest, în cazul în care se întâmplă ceva și mai rău. Moldova e pe un trend ascendent. Chișinăul se apropie cu pași siguri de Occident, văzând capitala în ultimii 15 ani, în diverse perioade. Încercăm. Se spune așa: „Croitorul iscusit măsoară de șapte ori până taie o dată!”. Tot la fel, încercăm să facem pași mărunți, cu proiecte bune, ca să reușim. Să punem cărămidă cu cărămidă, să construim o casă solidă”, a comentat Dănuț Oprea în interviul acordat Libertatea.

„Dau cămașa de pe ei, dacă prind încredere în tine”

Oprea vorbește la persoana I și în cazul Moldovei, și al României. A relatat care sunt detaliile care îl atrag la cei în mijlocul cărora trăiește de ani buni: ”Oameni primitori. Dacă te simt că-ți faci treaba și nu ai gânduri ascunse, îți oferă tot sprijinul. Eu n-am resimțit niciodată adversitate, indiferent cu cine și unde am lucrat. Am fost judecat după ceea ce am făcut, nu după naționalitate. Vorbim de oameni primitori, dulci, care îți oferă și cămașa de pe ei, dacă prind încredere în tine. Oameni deschiși dacă sunt în zona de confort”.

„Rusia, ghimpe și la Chișinău, și la București”

Un leu românesc este aproape 4 lei moldovenești. Dar prețurile au crescut la Chișinău față de acum 5 ani, față de acum un deceniu. Nu mai e totul atât de ieftin, comparativ cu România.

”Prețurile au crescut mult la Chișinău, din cauza situației geopolitice. A crescut prețul gazului, au crescut toate. Și acolo au rămas prețurile, chiar dacă a mai scăzut prețul petrolului. Era o diferență mai mare între țări, Moldova era mult mai ieftină decât România, acum, din păcate, decalajul nu mai e atât de mare. Se construiesc parcuri, străzi, capitala de aici se înnoiește, dar rămâne pericolul Rusiei, războiului. E acest ghimpe și la Chișinău, și la București”, a apreciat gălățeanul.

Cum este noua generație de la Chișinău

Și el tată de copii, Oprea a mărturisit că nu a sesizat diferențe mari între tinerii din cele două țări legate de Prut: ”Poate schimbul de generații, valorile se mai schimbă, nu doar la București, ci și la Chișinău. Diferență între ce valori aveam noi și ce are noua generație. Da, în Moldova, se păstrează un mai mare grad de autenticitate. Tinerii de la Chișinău sunt la fel ca toți ceilalți, de la București, Paris sau Londra. Vor foarte repede și tot! Mentalitatea este aceeași, în principiu, poate detaliile mai diferă”.

Un pahar de vin moldovenesc la tochiturile locale

Cea mai mare parte din an o petrece în Moldova, fie la Chișinău, fie în alte deplasări în această țară, pe unde îl duce fotbalul. ”Nu prea am timp liber, este mult de lucru. Puține momente de respiro, cu prietenii, dar și-atunci tot de fotbal vorbim. Dacă vreau să savurez un pahar de vin, am de unde alege, Moldova e recunoscută pentru soiurile bune. Se găsește oricând un pahar de vin bun, în funcție de preferințe. Ca mâncare, aici, îmi plac tochiturile, sarmalele, răciturile, bucătăria moldovenească, tradițională, este pe gustul meu”, a conchis Dănuț Oprea pentru Libertatea.

