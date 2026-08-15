Cercetări de 64 de ani, amenințate de lipsa fondurilor

Studiul, început în 1962, monitorizează tendințele de reproducere și supraviețuire ale marmotelor, oferind o perspectivă unică asupra schimbărilor climatice pe termen lung. Pierderea finanțării din partea National Science Foundation în 2023 a forțat echipa condusă de biologul Daniel Blumstein să caute surse alternative de finanțare.

„Fiecare sezon suplimentar de date îmbunătățește comparațiile istorice, dar acum suntem nevoiți să depindem de campanii publice pentru a ne continua munca”, a declarat Blumstein. Până în prezent, campania a strâns 4.500 de dolari pe OnlyFans, o sumă utilă, dar insuficientă pentru a acoperi costurile totale ale proiectului.

Marmotele, vedetele noii platforme

Pe contul de OnlyFans, marmotele din Munții Stâncoși devin vedete. Exemplare precum „Jamba Juice” și „Egg” sunt urmărite zilnic de abonați, care contribuie financiar pentru a sprijini cercetarea.

„Am avut unele dificultăți cu verificarea contului la început, deoarece fața mea nu corespundea cu a marmotelor, dar am reușit să obțin aprobarea platformei”, a explicat Blumstein pentru Noticiasambientales.

Această inițiativă neobișnuită subliniază importanța studiilor pe termen lung. Cu o bază de date care acoperă șase decenii, cercetătorii pot urmări generații întregi și analiza modul în care animalele răspund la schimbările lente de mediu.

„Studiile pe termen lung sunt valoroase deoarece timpul devine parte a experimentului”, a adăugat Blumstein.

Proiectul „OnlyMarms” este al doilea cel mai lung studiu asupra mamiferelor identificate individual. Întreruperea unei astfel de cercetări ar însemna pierderea unei lanțuri neînlocuibile de observații științifice acumulate de-a lungul a decenii întregi.

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