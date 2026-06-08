Rusia își mută constant avioanele de spionaj

Rusia își ascunde și își mută constant avioanele de spionaj A-50U pe aeroporturi civile din Regiunea Militară Centru pentru a le feri de dronele ucrainene, informează grupul de analiză AviVector pe baza imaginilor satelitare.

La 4 iunie, opt aeronave se aflau la baza Ivanovo Severny (la 700 km de Ucraina), iar un alt aparat era retras la baza Vorkuta Sovetsky din Republica Komi, la aproape 2.400 km de graniță, relatează Defense România.

De asemenea, alte trei aeronave au fost detectate pe aerodromuri civile din diferite regiuni ale Federației Ruse: una pe Aeroportul Begishevo din Republica Tatarstan, una pe Aeroportul Celiabinsk și o alta pe Aeroportul Nijnevartovsk din Districtul Autonom Hantî-Mansi.

Își pun la adăpost prețioasele A-50U

Prin această tactică, forțele ruse încearcă să își pună la adăpost prețioasele avioane de avertizare timpurie A-50U (AWACS), folosind infrastructura civilă ca paravan în fața atacurilor.

Conform analiștilor, avionul A-50U localizat pe Aeroportul Celiabinsk a fost transferat recent acolo, mai exact în intervalul 1-2 iunie 2026. Acesta nu este un caz izolat, deoarece alte două aparate de același tip fuseseră staționate pe acest aerodrom în luna martie.

Flota de spionaj a Moscovei, în criză

Această practică a stârnit însă tensiuni la nivel înalt: la sfârșitul lunii mai 2026, pe site-ul oficial al Airports of Regions — cel mai mare holding aeroportuar din Rusia — a apărut o scrisoare adresată direct lui Vladimir Putin. Semnată, cel mai probabil, de CEO-ul Evgheni Ciudnovski, declarația critica dur decizia armatei de a disloca echipamente militare pe aeroporturile civile.

Documentul reclama faptul că armata rusă folosește pistele civile pentru a-și ascunde avioanele de vânătoare și muniția, exploatând infrastructura de pasageri. În plus, personalul civil ar lucra sub teroare și presiuni, fiind obligat să execute ordine militare.

Situația reflectă criza prin care trece flota de spionaj a Moscovei. Chiar dacă forțele ruse au recepționat recent un nou avion A-50U, Kievul a reușit deja să elimine trei astfel de aeronave de la începutul războiului, pierderi considerate greu de înlocuit.

Seria neagră pentru aviația rusă a început pe 14 ianuarie 2024, când primul aparat A-50 a fost doborât deasupra Mării Azov. O lună mai târziu, pe 23 februarie 2024, forțele Kievului au reușit o a doua lovitură printr-o ambuscadă antiaeriană organizată cu un sistem Patriot.

Cea de-a treia platformă A-50U a fost distrusă direct la sol, pe 1 iunie 2025, în cadrul operațiunii ucrainene „Spyder Web”, un atac masiv cu drone FPV care a vizat simultan și mai multe bombardiere strategice.

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